Juez modifica delitos y otorga arresto domiciliario a supuesto cabecilla del la banda Shark, la estructura habría lavado Q35.8 millones

El juez Mario Efraín Najarro Quinteros benefició este viernes 27 de febrero al supuesto cabecilla de un de una estructura de explotación sexual que, según el Ministerio Público (MP), habría lavado Q35.8 millones entre el 2018 y el 2025. Además, la madre y el hermano de esta persona también fueron favorecidos con la resolución judicial.

Los tres sindicados que quedaron libres son Manly Jehú Morales García, supuesto cabecilla de la estructura denominada Shark; Elvia García García y Selvin Eliú Morales García, madre y hermano de Manly, respectivamente.

La resolución modificó los delitos por los que habían sido ligados a proceso penal y les permitió obtener arresto domiciliario.

Elvia enfrentaba proceso penal por promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución; lavado de dinero u otros activos, y asociación ilícita. Ahora, el juez resolvió que debe enfrentar el mismo proceso, pero por conspiración para el lavado de dinero, encubrimiento propio y promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución.

Selvin Eliú Morales García había sido ligado por promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución; lavado de dinero u otros activos, y asociación ilícita. Najarro le modificó el segundo delito por conspiración para el lavado de dinero.

Mientras que el supuesto cabecilla, Manly Jehú, continúa sindicado de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena; lavado de dinero u otros activos, y asociación ilícita, pero también fue beneficiado con arresto domiciliario.

El cabecilla y su familia guardaban prisión en Mariscal Zavala, pero el juez ordenó que deberán cumplir arresto domiciliario. Ambos hermanos tendrán que pagar el servicio de control telemático, mientras que a la madre no le colocarán el brazalete electrónico debido a padecimientos de diabetes e hipertensión, señaló el juez.

Durante la audiencia, el abogado defensor dijo que Manly tiene varios negocios y que prestaba servicios en varios municipios del país, aunque no especificó qué tipo de comercios.

La Fiscalía contra la Trata de Personas explicó durante su intervención que el alcance de la estructura no solo es en Guatemala, sino que también tiene negocios en México.

Las pesquisas señalan que Manly tiene centros nocturnos en Chiapas, México, los cuales también son investigados.

Cabecilla señala que su hermano y madre no están implicados

Durante la audiencia de reforma de delito, Manly dijo que su madre está enferma y ha tenido colapsos.

Agregó que ella y su hermano no trabajan en el negocio de trata de personas, aunque el MP detectó que el dinero producto de la explotación sexual era depositado en sus cuentas bancarias.

“Él —Eliu— siempre ha estado con ella —Elvia, su madre— desde pequeño y él no trabaja en los negocios ni nada. Yo sí me hablo con él y le digo que el problema es mío. En ningún momento hubo menores de edad”, dijo el sindicado antes de ser interrumpido por el juez y el abogado defensor.

El juzgador comentó que la modificación del delito se debe a que Elvia y Eliu no se habrían favorecido con el dinero depositado en sus cuentas y que solo fueron utilizados.

Cómo habría operado la estructura criminal

En diciembre del 2025, la Fiscalía contra la Trata de Personas indicó que 17 implicados habrían colaborado para explotar a guatemaltecas y extranjeras en cinco bares ubicados en Mixco, Villa Nueva y Amatitlán.

El fiscal explicó que los negocios operaban de 19 a 4 horas del día siguiente y que por cada servicio sexual cobraban entre Q400 y Q1,500.

“Esta fiscalía ha establecido la existencia de transacciones y operaciones bancarias realizadas con tarjetas de crédito y débito que reportan afiliaciones a nombre de Industria de Inversiones los Tiburones Sociedad Anónima y Súper Escalón Sociedad Anónima”, afirmó el fiscal durante la audiencia de primera declaración.

Según el MP, ambas sociedades facturaron Q35 millones 888 mil 504 entre el 2018 y el 2025, producto de la explotación sexual.

El club nocturno Shark, ubicado en Ciudad San Cristóbal, Mixco, tenía registrada como actividad comercial la compraventa de licores nacionales e importados. Ante la Superintendencia de Administración Tributaria figuran Manly Morales García y Selvin Eliú Morales García como representantes legales.

El MP señala a ambos como presuntos cabecillas de la estructura criminal. Manly Morales fungía como administrador único del club nocturno Shark, mientras que Selvin Morales era el gerente general. Ambos fueron capturados el 20 de noviembre, junto a otras 15 personas señaladas como operadores.

La interceptación de llamadas y un análisis financiero determinaron que la estructura ingresaba al sistema bancario el dinero obtenido por la explotación sexual, aparentando ser producto de compras y ventas lícitas.

De acuerdo con la investigación, varias cuentas bancarias figuran a nombre de Elvia García García y Selvin Eliú Morales García, madre y hermano de Manly Jehú Morales García. El MP sostiene que en dichas cuentas se identificaron movimientos que no corresponderían con el perfil financiero de los titulares y que estarían vinculados con la explotación sexual.