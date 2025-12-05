Caso Shark: vinculan a proceso penal a 17 señalados de integrar red de trata de personas

Diecisiete personas vinculadas con una red de trata de personas en el Caso Shark fueron ligadas a proceso penal.

Las personas que serán investigadas fueron aprehendidas el 20 de noviembre, durante el Operativo Shark Club.

Los indicios presentados por la Fiscalía revelaron la existencia de una estructura criminal dedicada a la trata de personas, que operaba en Mixco, Villa Nueva y Amatitlán, a través de cinco centros de explotación sexual.

La audiencia de primera declaración se realizó la noche del jueves 4 de diciembre, en el Juzgado de Primera Instancia Penal con Competencia Especializada en Delitos de Trata de Personas, en el municipio de Guatemala.

El día de las diligencias, investigadores decomisaron armas de fuego, vehículos, teléfonos móviles, documentos, Q30 mil en efectivo y posible droga.

Durante el operativo se efectuaron 20 allanamientos en centros nocturnos ubicados en los municipios de Guatemala, Amatitlán, Mixco y Villa Nueva.

Los ligados a proceso

William Alexander Garcia Dávila por el delito de tenencia o portación de arma de fuego con número de registro alterado, borrado o no legalmente marcado y por el delito de posesión de droga para el consumo

Ricardo Ical Xol señalado de promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución

Héctor Ical Xol, ligado por promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución

Ermides Martínez Pérez, ligado por promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución

Francisco Ottoniel Florián Escobar por el delito de promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución

Lorenzo Caal Yat, ligado por encubrimiento propio

Brenda Odeth Canizales Pineda, ligada por promoción facilitación o favorecimiento de prostitución, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita

Marlon Rogelio Musus Chávez, ligado por promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita

Reginaldo Mucu Maquin, alias Moreno, ligado por promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita

Nelson Orlando Rustrián Catalán por promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita

Calixto Alfredo Escobar Zacarías por promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita

Elvia García García, ligada por promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita

Selvin Eliú Morales García será investigado por promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución, lavado de dinero y asociación ilícita

Ayleen Gabriela Calix Rosales, alias Gabu, ligada a proceso por trata de personas en su modalidad de explotación sexual, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita

Byron Ovidio Cermeño Rodríguez, ligado a proceso por trata de personas en su modalidad de explotación sexual y asociación ilícita

Franer Bernabé Isem Tiul, ligado por remuneración por promoción facilitación o favorecimiento de prostitución

Manly Jehu Morales Garcia y/o Banny Pérez Ortíz, ligado por trata de personas en su modalidad de prostitución ajena, lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita

