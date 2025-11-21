Operativo Shark: Capturan a 13 adultos y conducen a un menor en diligencia contra red de trata de personas

Trece personas fueron capturadas y un adolescente fue conducido, como resultado del operativo Shark, dirigido por la Unidad contra las Estructuras Criminales y Casos Especiales de la Fiscalía contra la Trata de Personas del Ministerio Público (MP).

Durante la operación se efectuaron 20 allanamientos en centros nocturnos ubicados en la Ciudad de Guatemala, Amatitlán, Mixco y Villa Nueva. Además de las capturas, se incautaron armas, droga, dinero en efectivo y documentos, entre otros objetos de interés.

Los detenidos enfrentarán cargos por trata de personas, lavado de dinero u otros activos, promoción y favorecimiento de la prostitución, asociación ilícita y otros delitos:

Manly M. y/o Banny P.: trata de personas, lavado de dinero, asociación ilícita y asesinato. Brenda C.: promoción de prostitución, lavado de dinero y asociación ilícita. Reginaldo M.: mismos delitos que Brenda C. Elvia G.: trata de personas, lavado de dinero y asociación ilícita. Selvin M.: trata de personas, lavado de dinero y asociación ilícita. Ayleen C.: trata de personas. Byron C.: trata de personas y asociación ilícita. Héctor I.: trata de personas. Ricardo I.: trata de personas. Ermides M.: promoción de prostitución. Francisco F.: promoción de prostitución. Lorenzo C.: promoción de prostitución. William G.: posesión para el consumo.

Además, fue conducido un adolescente identificado como B. A. M. A., quien portaba un arma de fuego de manera ilegal.

Evidencias incautadas

Durante los allanamientos, las autoridades secuestraron:

12 armas de fuego.

217 cartuchos útiles.

5 vehículos.

41 teléfonos móviles.

7 dispositivos P.O.S.

797 documentos.

Aproximadamente Q30,000 en efectivo.

Posible droga: cocaína, marihuana y tusi (33 unidades).

425 preservativos.

109 envases de lubricante.

