Caso Shark: estructura habría obtenido Q35.8 millones explotando sexualmente a mujeres

Una investigación reveló cómo una estructura dedicada a explotar sexualmente a mujeres, denominada Shark, se habría agenciado de al menos Q35.8 millones entre el 2018 y el 2025.

Durante la imputación, la Fiscalía contra la Trata de Personas del Ministerio Público (MP) señaló que 17 implicados habrían colaborado para explotar a guatemaltecas y extranjeras en cinco bares ubicados en Mixco, Villa Nueva y Amatitlán.

El fiscal contra la Trata de Personas explicó que los negocios operaban de 19 a 4 horas del día siguiente y que por cada servicio sexual cobraban entre Q400 y Q1 mil 500.

“Esta fiscalía ha establecido la existencia de transacciones y operaciones bancarias realizadas con tarjetas de crédito y débito, que reportan afiliaciones a nombre de Industria de Inversiones los Tiburones Sociedad Anónima y Súper Escalón Sociedad Anónima”, afirmó el fiscal durante la audiencia de primera declaración.

Ambas sociedades facturaron Q35 millones 888 mil 504 entre el 2018 y el 2025, producto de la explotación sexual, según el MP.

El club nocturno Shark, ubicado en Ciudad San Cristóbal, Mixco, tenía registrada como actividad comercial la compraventa de licores nacionales e importados. Ante la Superintendencia de Administración Tributaria figuran Manly Morales García y Servin Eliú Morales García como representantes legales del comercio.

El MP señala a ambos como los presuntos cabecillas de la estructura criminal.

Manly Morales fungía como administrador único del club nocturno Shark, mientras que Selvin Morales era el gerente general. Ambos fueron capturados en el operativo del pasado 20 de noviembre, junto a otras 15 personas, presuntamente sus operadores.

El ente investigador aseguró que los cabecillas cambiaron el giro comercial de la sociedad anónima para cometer ilegalidades.

“En los cuales no únicamente se compra y venden bebidas alcohólicas, sino también se propicia la explotación sexual”, expresó el fiscal.

La interceptación de llamadas y un análisis financiero determinaron que la estructura de trata de personas ingresaba al sistema bancario el dinero obtenido por la explotación sexual, aparentando ser producto de compras y ventas lícitas.

Las pesquisas revelan que la estructura entregaba tickets rosados para contabilizar la cantidad de hombres que solicitaban los servicios sexuales de las víctimas.

Los 17 implicados en el caso Shark, ligados a proceso penal

El MP informó que el Juzgado de Primera Instancia Penal con Competencia Especializada en Delitos de Trata de Personas de Guatemala ligó a proceso penal a los 17 señalados.

A los miembros de la estructura, el MP y la Policía Nacional Civil les incautaron cinco vehículos, siete dispositivos de sistema de punto de venta, 12 armas de fuego, 41 teléfonos móviles, 217 cartuchos, 797 documentos, Q30 mil en efectivo y droga.

Delitos atribuidos:

William Alexander García Dávila: tenencia o portación de arma de fuego con número de registro alterado y posesión para el consumo.

tenencia o portación de arma de fuego con número de registro alterado y posesión para el consumo. Ricardo Ical Xol, Héctor Ical Xol, Ermídes Martínez Pérez, Francisco Ottoniel Florián Escobar: promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución.

promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución. Lorenzo Caal Yat: encubrimiento propio.

encubrimiento propio. Brenda Odeth Canizales Pineda, Marlon Rogelio Musús Chávez, Reginaldo Mucú Maquín (alias “Moreno”), Nelson Orlando Rustrián Catalán, Calixto Alfredo Escobar Zacarías, Elvia García García, Selvin Eliú Morales García: promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.

promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita. Ayleen Gabriela Cálix Rosales (alias “Gabu”): trata de personas en su modalidad de explotación sexual, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.

trata de personas en su modalidad de explotación sexual, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita. Byron Ovidio Cermeño Rodríguez: trata de personas en su modalidad de explotación sexual y asociación ilícita.

trata de personas en su modalidad de explotación sexual y asociación ilícita. Franer Bernabé Isem Tiul: remuneración por promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución.

remuneración por promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución. Manly Jehú Morales García: trata de personas en su modalidad de prostitución ajena, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.

El vínculo entre la estructura y una mujer desaparecida

Uno de los detenidos, Byron Ovidio Cermeño Rodríguez, también es señalado por la Fiscalía contra el Delito de Femicidio como principal sospechoso en la desaparición de Andrea Fernanda Zepeda, vista por última vez el pasado 30 de abril.

El 27 de noviembre último, el Juzgado de Primera Instancia Penal de Villa Nueva lo ligó a proceso penal por el delito de plagio o secuestro en relación con la desaparición de Zepeda.

Según la investigación fiscal, Cermeño y otro hombre retuvieron contra su voluntad a la víctima, quien salió de su vivienda en la zona 8 de Mixco y poco después llegó a un auto hotel ubicado en colinas de Monte María Sur, zona 7 de Villa Nueva. Ese fue su último rastro conocido.