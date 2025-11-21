Capturan a hombre que habría acompañado a Andrea Zepeda a un autohotel de Villa Nueva, donde fue vista por última vez

El Ministerio Público (MP) informó este viernes 21 de noviembre sobre la captura de un hombre señalado en el caso de la desaparición de Andrea Zepeda, una joven cuyo paradero se desconoce desde el 30 de abril del 2025.

De acuerdo con las autoridades, el detenido fue identificado como Byron. Según las primeras pesquisas, él y otro individuo habrían privado de libertad a Zepeda contra su voluntad.

La fiscalía no ha detallado el móvil del hecho ni el vínculo entre la víctima y los sospechosos, pero indicó que la investigación continúa en curso.

La víctima salió de su vivienda, ubicada en la zona 8 de Mixco, el 30 de abril pasado. Según las diligencias realizadas hasta el momento, se determinó que Zepeda llegó a un autohotel situado en Colinas de Monte María Sur, zona 7 de Villa Nueva. Desde entonces no se volvió a tener noticias sobre su paradero.

El MP informó que Byron es señalado por el delito de plagio o secuestro, y que durante las diligencias de allanamiento se logró la incautación de varios indicios que podrían fortalecer la investigación. No se ha informado sobre la detención del segundo sospechoso mencionado en la declaración oficial.

La desaparición de Zepeda generó preocupación entre familiares y allegados, quienes han solicitado apoyo ciudadano para aportar información que contribuya a dar con su paradero. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si hay nuevas líneas de investigación ni si se han recibido alertas que permitan ubicarla.

El caso sigue bajo investigación y el MP no ha brindado más detalles sobre los indicios obtenidos ni sobre la condición legal del detenido.