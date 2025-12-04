Trata de personas en Guatemala: 63% de las víctimas rescatadas en el 2024 fueron niñas y adolescentes mujeres

En el 2024, las niñas y adolescentes mujeres representaron el 63.16% de las víctimas rescatadas por trata de personas en Guatemala, mientras que los niños y adolescentes hombres constituyeron el 36.84%, según el Informe Anual de la Situación de Trata de Personas en Guatemala 2024, elaborado por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

El informe advierte sobre un incremento en modalidades como la explotación laboral, la pornografía infantil y la adopción irregular.

La PDH indicó que el Ministerio de Educación (Mineduc) no registró posibles víctimas de trata en el sistema educativo durante el último año, pese a que la mayoría de las personas afectadas a nivel nacional eran menores de edad.

“En el 2024 no se detectaron posibles víctimas de trata dentro del sistema educativo. Si bien existe un instrumento institucional, el Protocolo de Identificación, Atención y Referencia de Casos de Violencia dentro del Sistema Educativo Nacional, este no aborda de manera específica el delito de trata de personas, lo cual representa una limitación importante”, refiere la Procuraduría.

Según el documento, esta ausencia representa una limitación, ya que el sistema educativo es uno de los entornos donde niñas, niños y adolescentes pasan la mayor parte del tiempo.

La Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET) informó que en el 2024 se identificaron a 420 víctimas de trata: 306 mujeres, 103 hombres y 11 personas con otros registros. El rango de edad mayoritario fue de 13 a 17 años, con 270 víctimas.

El informe indica que, de los niños rescatados, el 50.88% sufría explotación laboral, el 15.78% era víctima de pornografía, el 14.04% de adopción irregular y el 10.53% de mendicidad.

La PDH señaló que, dado que la trata de personas continúa siendo un problema que afecta a la niñez y adolescencia en Guatemala, urge fortalecer y ampliar las acciones en todas las Direcciones Departamentales del Mineduc, debido a factores estructurales como la deserción escolar, la migración irregular y la violencia comunitaria, que aumentan la vulnerabilidad de los menores de edad frente a las redes de tratantes.

“En este sentido, el Ministerio de Educación debe evaluar la implementación de programas de manera permanente, articulada y evaluable”, indica el documento.

Se estima que, de las 3 mil 322 víctimas registradas entre el 2013 y el 2023, otras 99 mil 660 habrían permanecido ocultas para las autoridades que combaten este delito, señala el escrito.

MP no pudo definir casos de trata

La PDH indicó que, según datos del Ministerio Público (MP), una proporción significativa de los casos fue clasificada como “sin selección”, es decir, sin una modalidad de trata definida.

Esa categoría evidencia un problema estructural en la identificación y registro de los casos por parte del MP, así como en el reconocimiento de la víctima del delito de trata de personas, lo cual limita el análisis real sobre la naturaleza de este flagelo en el país.

La Procuraduría también menciona la ausencia de mecanismos por parte de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República (Sosep), el Ministerio de Salud, el Ministerio de Gobernación y el Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito para combatir la trata.

Agregó que no existe evaluación ni monitoreo por parte de la SVET respecto de la aplicación de los protocolos existentes para la detección, identificación y derivación de personas víctimas de trata.

“El hecho de no contar con una evaluación sobre la efectividad de los protocolos existentes responde a la necesidad de fortalecer las acciones institucionales de la Secretaría, optimizar sus procesos de asesoría técnica y asegurar la continuidad de su rol rector”, agregó.

La PDH señala que hubo avances con la inclusión de nuevos artículos en el Código Penal para enfrentar formas emergentes del delito.

“El Gobierno de Guatemala no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas; sin embargo, ha demostrado avances relevantes orientados al cumplimiento de dichas obligaciones”, según el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Factores de riesgo: pobreza y estructuras patriarcales

El informe documenta que el 56% de la población guatemalteca vive en condición de pobreza y que “la estructura patriarcal de poder que jerarquiza, discrimina y vulnera a las personas en razón de su sexo, edad, orientación sexual, nacionalidad y origen étnico” incide directamente en la trata.

La PDH también cita el Manual para la Lucha contra la Trata de Personas de la ONU: “Las causas básicas de la trata son diversas y a menudo difieren de un país a otro, ya que, en la búsqueda de una vida mejor en otra parte, las personas vulnerables caen a menudo en manos de delincuentes que se aprovechan de su situación y las explotan”.