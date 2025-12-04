Accidentes incrementan en 2025 y más de 1 mil 200 personas han muerto en percances de motos

Accidentes incrementan en 2025 y más de 1 mil 200 personas han muerto en percances de motos

Las estadísticas revelan un aumento de accidentes de tránsito y víctimas en Guatemala, en comparación con el 2024.

ACCIDENTE DE BUS BAJO EL PUENTE BELICE

Un autobús en el que viajaban cerca de 70 pasajeros cayó desde el puente Belice a un río de la calzada La Paz, causando la muerte de 54 personas. (Foto Prensa Libre: EFE)

Autoridades de tránsito, junto a otras instituciones, brindaron este jueves 4 de diciembre una conferencia de prensa para presentar estadísticas de hechos viales y hacer un llamado a la prevención durante las fiestas de fin de año.


Ever Yaxón Baten, técnico estadístico del Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito (Onset), explicó que, de acuerdo con los datos, en el 2025 se reporta un aumento de 6.4% en los accidentes en comparación con el 2024, en el periodo del 1 de enero al 2 de diciembre.

Los registros dan cuenta de 5.6% más personas fallecidas y 7.7% más personas lesionadas.

Según las estadísticas, del 1 de enero al 2 de diciembre del 2024 se registraron 7 mil 615 percances viales, con saldo de 2 mil 107 fallecidos y 8 mil 151 lesionados.

Gabriel Aguilera, magistrado del Tribunal supremo electoral en el acto donde por medio de la presidenta Irma Palencia hizo entrega de su informe de labores a dos das de la entrega de la presidencia quien recibir Blanca Alfaro quien no asisti al evento que se llevo acabo en el parque de la industria Fotografa: Erick Avila. Fecha:24/10/2023.

TSE no ha celebrado sesiones de pleno desde el retorno de sus magistrados titulares

Personal del CIV trabaja en el puente 4 del viaducto en construcción sobre la calzada Roosevelt, donde se realizan cierres parciales nocturnos. (Foto Prensa Libre: Tomada de la cuenta de X @CIV_Guatemala)

Cierran la calzada San Juan por trabajos en viaducto de la Roosevelt

Sin embargo, en el mismo periodo del 2025 ya se contabilizan 8 mil 101 accidentes, 2 mil 226 fallecidos y 8 mil 776 lesionados.
Las cifras muestran que en el 2025 se han registrado 486 accidentes más, con resultado de 119 fallecidos adicionales y 625 personas más lesionadas.

Indicó que, según la Superintendencia de Administración Tributaria, el parque vehicular en Guatemala superaba los seis millones de vehículos al 31 de octubre del 2025. La mayoría corresponde a motocicletas.

Para ver más: Graban brutal accidente de tránsito en la ruta Interamericana y que dejó sin energía eléctrica a un sector

Las colisiones representan el 53% de los hechos de tránsito, con 4 mil 322 registradas este 2025.

Les siguen los atropellos, con mil 900 casos, por lo que hizo un llamado a conducirse con prudencia sobre la vía pública.

Los accidentes por caída suman mil 223; por choque, 446; por vuelco, 139; por salida de pista, 69; y por otras causas, dos.

Tipos de vehículos

En el 2025, al menos 6 mil 320 motocicletas se han visto involucradas en accidentes, con saldo de mil 270 fallecidos y 5 mil 478 lesionados.

Además, se han registrado mil 191 vehículos de transporte pesado implicados, con 153 muertos y 325 lesionados.

Asimismo, se contabilizan 497 unidades del transporte colectivo, con resultado de 122 personas fallecidas y 686 lesionadas.


Yaxón Baten pidió a los automovilistas conducirse con precaución, no manejar en estado de ebriedad y respetar las normas de tránsito para prevenir accidentes.

Estadísticas de accidentes y vehículos involucrados

Accidentes recientes

  • Los accidentes siguen registrándose, uno de estos fue este jueves 4 de diciembre, cuando un microbús y un tráiler chocaron en el libramiento de Chimaltenango. Cuatro personas resultaron heridas.
  • El miércoles 3 de diciembre en el kilómetro 32 de la ruta al Pacífico dos automóviles y dos motocicletas colisionaron, una persona murió y cinco resultaron heridas.
  • El 2 de diciembre, una persona de la tercera edad perdió la vida al ser arrollada en la aldea San Rafael Pacayá 2, Coatepeque, Quetzaltenango.
  • El 1 de diciembre, un motorista murió al impactar contra un camión en el kilómetro 90 de la ruta al Atlántico.

Plan de seguridad vial

El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil en la conferencia informó que puso en marcha el “Plan de Seguridad Vial durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo”, que estará vigente del 1 de diciembre de 2025 al 5 de enero de 2026. El objetivo es contener y reducir la siniestralidad vial en las principales rutas del país durante la temporada.

Las acciones incluyen campañas de sensibilización para conductores y peatones, así como la instalación de puestos de control fijos, móviles e interinstitucionales donde harán pruebas de alcoholemia y monitoreo de velocidad en los puntos con mayor incidencia de accidentes.

Estos operativos se ejecutarán en coordinación con las policías municipales de tránsito, la Dirección General de Transportes, Provial y la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Restricción al transporte pesado

El Ministerio de Comunicaciones anunció las disposiciones para las fiestas de fin de año, entre ellas, la restricción a la circulación del transporte pesado.
La medida aplicará del miércoles 24 de diciembre del 2025, a partir de las 12 horas, hasta el jueves 25 a las 24 horas, así como del miércoles 31 de diciembre desde el mediodía hasta el jueves 1 de enero del 2026 a las 24 horas.

Quedan exentos los vehículos de carga que trasladen productos perecederos, alimentos, bebidas, combustibles, equipo audiovisual para eventos autorizados y grúas, por tratarse de unidades de servicio.

