Accidentes incrementan en 2025 y más de 1 mil 200 personas han muerto en percances de motos

Autoridades de tránsito, junto a otras instituciones, brindaron este jueves 4 de diciembre una conferencia de prensa para presentar estadísticas de hechos viales y hacer un llamado a la prevención durante las fiestas de fin de año.



Ever Yaxón Baten, técnico estadístico del Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito (Onset), explicó que, de acuerdo con los datos, en el 2025 se reporta un aumento de 6.4% en los accidentes en comparación con el 2024, en el periodo del 1 de enero al 2 de diciembre.



Los registros dan cuenta de 5.6% más personas fallecidas y 7.7% más personas lesionadas.



Según las estadísticas, del 1 de enero al 2 de diciembre del 2024 se registraron 7 mil 615 percances viales, con saldo de 2 mil 107 fallecidos y 8 mil 151 lesionados.





Sin embargo, en el mismo periodo del 2025 ya se contabilizan 8 mil 101 accidentes, 2 mil 226 fallecidos y 8 mil 776 lesionados.

Las cifras muestran que en el 2025 se han registrado 486 accidentes más, con resultado de 119 fallecidos adicionales y 625 personas más lesionadas.



Indicó que, según la Superintendencia de Administración Tributaria, el parque vehicular en Guatemala superaba los seis millones de vehículos al 31 de octubre del 2025. La mayoría corresponde a motocicletas.

Las colisiones representan el 53% de los hechos de tránsito, con 4 mil 322 registradas este 2025.



Les siguen los atropellos, con mil 900 casos, por lo que hizo un llamado a conducirse con prudencia sobre la vía pública.





Los accidentes por caída suman mil 223; por choque, 446; por vuelco, 139; por salida de pista, 69; y por otras causas, dos.

Tipos de vehículos



En el 2025, al menos 6 mil 320 motocicletas se han visto involucradas en accidentes, con saldo de mil 270 fallecidos y 5 mil 478 lesionados.



Además, se han registrado mil 191 vehículos de transporte pesado implicados, con 153 muertos y 325 lesionados.



Asimismo, se contabilizan 497 unidades del transporte colectivo, con resultado de 122 personas fallecidas y 686 lesionadas.





Yaxón Baten pidió a los automovilistas conducirse con precaución, no manejar en estado de ebriedad y respetar las normas de tránsito para prevenir accidentes.

Estadísticas de accidentes y vehículos involucrados

Accidentes recientes

Los accidentes siguen registrándose, uno de estos fue este jueves 4 de diciembre, cuando un microbús y un tráiler chocaron en el libramiento de Chimaltenango. Cuatro personas resultaron heridas.

El miércoles 3 de diciembre en el kilómetro 32 de la ruta al Pacífico dos automóviles y dos motocicletas colisionaron, una persona murió y cinco resultaron heridas.

El 2 de diciembre, una persona de la tercera edad perdió la vida al ser arrollada en la aldea San Rafael Pacayá 2, Coatepeque, Quetzaltenango.

El 1 de diciembre, un motorista murió al impactar contra un camión en el kilómetro 90 de la ruta al Atlántico.

Plan de seguridad vial

El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil en la conferencia informó que puso en marcha el “Plan de Seguridad Vial durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo”, que estará vigente del 1 de diciembre de 2025 al 5 de enero de 2026. El objetivo es contener y reducir la siniestralidad vial en las principales rutas del país durante la temporada.

Las acciones incluyen campañas de sensibilización para conductores y peatones, así como la instalación de puestos de control fijos, móviles e interinstitucionales donde harán pruebas de alcoholemia y monitoreo de velocidad en los puntos con mayor incidencia de accidentes.

Estos operativos se ejecutarán en coordinación con las policías municipales de tránsito, la Dirección General de Transportes, Provial y la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Restricción al transporte pesado

El Ministerio de Comunicaciones anunció las disposiciones para las fiestas de fin de año, entre ellas, la restricción a la circulación del transporte pesado.

La medida aplicará del miércoles 24 de diciembre del 2025, a partir de las 12 horas, hasta el jueves 25 a las 24 horas, así como del miércoles 31 de diciembre desde el mediodía hasta el jueves 1 de enero del 2026 a las 24 horas.

Quedan exentos los vehículos de carga que trasladen productos perecederos, alimentos, bebidas, combustibles, equipo audiovisual para eventos autorizados y grúas, por tratarse de unidades de servicio.

