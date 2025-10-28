Choque de autobús en el kilómetro 34 de la ruta Interamericana deja varios heridos

Sucesos

Choque de autobús en el kilómetro 34 de la ruta Interamericana deja varios heridos

El tránsito está interrumpido hacia occidente por accidente en el kilómetro 34 de la ruta Interamericana.   
 

BUS ACCIDENTADO EN EL KM 34 DE LA INTER

Bus accidentado en el km 34 de la ruta Interamericana. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios )

Un accidente de tránsito entre un autobús y un automóvil se registró este martes 28 de octubre en el kilómetro 34 de la ruta Interamericana.

Los Bomberos Municipales Departamentales de Sumpango informaron que hay personas heridas, aunque aún se desconoce la cantidad.

Los lesionados fueron trasladados al Hospital Nacional de Antigua Guatemala y al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

El autobús chocó contra una barrera de contención y sufrió severos daños en la parte frontal, mientras que el automóvil involucrado cayó a una hondonada.

Según el informe de los bomberos, el paso vehicular hacia occidente está interrumpido.

Algunas personas heridas fueron atendidas en el lugar del percance. De forma preliminar se reportan 14 pasajeros heridos.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

Lee más artículos de Andrea Domínguez

ARCHIVADO EN:

Accidente de autobús Accidente de tránsito Ruta Interamericana 
