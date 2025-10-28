Choque de autobús en el kilómetro 34 de la ruta Interamericana deja varios heridos

Un accidente de tránsito entre un autobús y un automóvil se registró este martes 28 de octubre en el kilómetro 34 de la ruta Interamericana.

Los Bomberos Municipales Departamentales de Sumpango informaron que hay personas heridas, aunque aún se desconoce la cantidad.

Los lesionados fueron trasladados al Hospital Nacional de Antigua Guatemala y al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

El autobús chocó contra una barrera de contención y sufrió severos daños en la parte frontal, mientras que el automóvil involucrado cayó a una hondonada.

Según el informe de los bomberos, el paso vehicular hacia occidente está interrumpido.

Algunas personas heridas fueron atendidas en el lugar del percance. De forma preliminar se reportan 14 pasajeros heridos.

