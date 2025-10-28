Qué pasó con la conductora que tuvo un incidente con una agente de la PMT en la zona 9 y que quedó grabado

Juez resolvió en el caso de la conductora que aceleró y avanzó con una agente de la PMT sujeta al vehículo en la zona 9.

INCIDENTE PMT EN ZONA 9

Momento de incidente entre agente de la PMT y conductora en la zona 9 de la capital. (Foto Prensa Libre: captura de video)

La madrugada de este martes 28 de octubre, un juez de Paz Penal resolvió que Marilyn Gabriela Ángel Menéndez enfrente un proceso penal por el delito de atentado. Inicialmente, fue detenida por lesiones leves; sin embargo, la tipificación cambió durante la imputación de hechos.

El juez le otorgó medidas sustitutivas, entre ellas arresto domiciliario sin vigilancia policial y la obligación de presentarse una vez al mes al Ministerio Público (MP) para el registro biométrico.

El MP dispone de un plazo de cuatro meses para ampliar la investigación, y se programó la audiencia de etapa intermedia para el 16 de marzo de 2026, en el Juzgado Segundo de Paz Penal.

En redes sociales circula un video que muestra el momento en que la procesada se desplazaba en su vehículo mientras una agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) iba sujeta a él, en la zona 9.

Agentes de la PNC capturan a Marylin “Á” en la zona 9, tras haber atropellado a una agente de la PMT durante un incidente vial. (Foto Prensa Libre: PNC)

Según las imágenes, la agente se acerca a la conductora para indicarle que está detenida sobre el paso de cebra, mientras espera que el semáforo le permita avanzar.

Posteriormente, el tránsito se moviliza y la conductora, en una maniobra, se incorpora a otro carril. La agente aparentemente intenta que detenga la marcha, pero fue en vano.

