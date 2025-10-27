Graban percance de conductora que se desplazó con una agente de la PMT sujeta al vehículo

En redes sociales circula un video que muestra el momento en que una conductora se desplazaba con una agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) sujeta a su vehículo, en la zona 9.

La grabación evidencia cuando la uniformada se acerca a la piloto para indicarle que se encuentra detenida sobre el paso de cebra, mientras espera que el semáforo le permita avanzar.

Segundos después, el tránsito se moviliza y la conductora, en una maniobra, se incorpora a otro carril, momento en que la agente aparentemente intenta que detenga la marcha.

La situación se tornó tensa, pues la conductora continuó por al menos dos cuadras, con la uniformada sujetada al vehículo.

La acción de la agente no fue suficiente, ya que el automotor siguió la marcha.

La Municipalidad de Guatemala emitió un comunicado en el que informó que el incidente ocurrió este lunes 27 de octubre en la 7a avenida y 13 calle de la zona 9.

Según el informe preliminar, la agente se encontraba en funciones de regulación, priorizando el paso peatonal hacia la estación de Transmetro, cuando fue impactada por un vehículo particular.

“La conductora responsable fue detenida momentos después en la 7a avenida y 11 calle, zona 9, tras intentar ingresar a un parqueo privado”, afirmó la comuna.

Añadió que la agente fue atendida en el lugar por los Bomberos Municipales y posteriormente trasladada al hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, para recibir atención médica inmediata.

“La Municipalidad de Guatemala hace un llamado a los automovilistas a respetar los pasos peatonales, conducir con precaución y seguir las indicaciones de los agentes de tránsito, quienes velan diariamente por el orden y la seguridad vial en la capital”, afirmó la comuna.

En la red social X, el alcalde Ricardo Quiñónez expresó: “Rechazamos con total indignación el acto de violencia que sufrió la agente mientras cumplía con su labor de dirigir el tránsito”.

Añadió que, en el momento del incidente, la agente daba prioridad de paso a los peatones, cumpliendo con su deber de proteger la vida y la seguridad vial.

“Nada justifica la agresión hacia quien sirve a la ciudad con respeto y compromiso. Toda nuestra solidaridad con ella y con los agentes de la Policía Municipal de Tránsito que, día a día, trabajan para mantener el orden y la seguridad vial. La agente recibe atención médica y se siguen los procesos correspondientes ante este acto inaceptable”, informó el jefe edil.

Para leer más: Atropellan a agente de PMT de Santa Lucía Milpas Altas durante otro operativo contra las carreras clandestinas

Capturan a conductora

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que Marylin “N”, de 33 años, fue capturada por policías de la Comisaría 11 en la 7a avenida y 11 calle de la zona 9, por ser presunta responsable de haber lesionado a una agente de la PMT, lo cual quedó grabado en un video que circula en redes sociales.

“La mujer capturada momentos antes conducía la camioneta P-895DYS modelo 2007, con la cual arrastró a la PMT de 32 años, durante un incidente en el tránsito y por lo cual fue trasladada a un centro asistencial”, explicó la PNC.

La detenida fue puesta a disposición de los tribunales correspondientes para que solvente su situación legal, afirmó la PNC.

Luego de su captura, fue trasladada a un centro asistencial porque indicó que está en estado de gestación y recibió atención médica.

Aún sin definirse horario para la audiencia de primera declaración.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.