PMT revela qué captaron cámaras antes del incidente entre conductor de camioneta y motorista en la zona 9

El caso de Larkin Daniel Morales Cuque, de 22 años, ha causado indignación ciudadana tras difundirse un video en el que se observa cómo fue embestido hasta tres veces por un automovilista en la zona 9 capitalina. Mientras el joven estudiante de Enfermería se recupera de una compleja cirugía, el conductor señalado obtuvo medidas sustitutivas y enfrenta el proceso bajo arresto domiciliario.

La agresión ocurrió en la 6.ª avenida y 1.ª calle de la zona 9, donde una camioneta embistió a Morales Cuque, quien se dirigía a comprar repuestos tras salir de su jornada laboral. El vehículo lo arrolló reiteradamente.

Según Amílcar Montejo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala, el hecho es considerado de “alta severidad” por las autoridades, y expertos jurídicos consultados apuntan a que podría configurarse como tentativa de homicidio, no solo lesiones graves. “Casos como este no deberían repetirse”, expresó Montejo.

De acuerdo con datos proporcionados por Montejo, el vehículo involucrado es una camioneta modelo 2026, registrada apenas unas semanas antes del hecho. No cuenta con multas ni aparece relacionado con incidentes previos. El conductor, Carlos Ovidio Acevedo, de 70 años, tampoco tenía historial de sanciones de tránsito.

Sin embargo, el video difundido en redes muestra una aparente actitud intencional por parte del automovilista. “El motorista tenía una actitud pasiva; esperaba la luz verde del semáforo y no se observa provocación alguna”, explicó Montejo. En el perímetro, agentes de PMT estaban desplegados 200 metros antes y después del lugar del incidente, pero fue la Policía Nacional Civil (PNC) quien asumió el procedimiento.

Investigadores del Ministerio Público y la PNC han solicitado grabaciones de cámaras de vigilancia en la zona. Se analiza si existió algún altercado previo entre el conductor y la víctima, aunque hasta ahora no hay evidencia de discusiones o gestos previos. “En este momento no se registra ningún indicio de altercado; todo indica que la agresión ocurrió en ese punto específico y sin provocación evidente”, informó Montejo.

A pesar de la naturaleza del hecho, la audiencia contra el sindicado se llevó a cabo a puerta cerrada, aunque el caso no tiene reserva judicial. El juez resolvió ligar a proceso a Acevedo por el delito de lesiones graves y le concedió arresto domiciliario, arraigo, el pago de una caución económica de Q10 mil y la obligación de presentarse cada viernes al control biométrico.

La resolución generó críticas en redes sociales por la aparente desproporción entre las medidas y la gravedad del hecho. “Es un acto que pudo ser fatal. Hay evidencia en video y testigos”, señalaron usuarios.

La madre de Morales Cuque, visiblemente afectada, rechazó un acuerdo económico ofrecido por la defensa. “Mi hijo necesita justicia, no dinero”, declaró. El joven permanece hospitalizado en estado delicado, con una fractura expuesta en la pierna derecha, aunque los médicos confían en su recuperación.

El Ministerio Público tiene seis meses para completar la investigación y la siguiente audiencia fue programada para el 15 de abril de 2026.