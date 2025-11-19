Exceso de velocidad e imprudencia: Captan choque de mototaxi y picop en en la ruta a suroccidente

Un accidente de tránsito fue grabado por cámaras de seguridad en el kilómetro 178.5 de la ruta a suroccidente, en el cruce de El Zarco, aldea Santa Cruz Muluá, Retalhuleu. El percance involucró a una mototaxi y un pick-up.

El video revela cómo ambos vehículos colisionan en una intersección. El mototaxi quedó parcialmente destruido y el conductor resultó con heridas graves.

Wilson Israel Ramírez López, de 21 años, fue identificado como el piloto del mototaxi. Según los socorristas que atendieron la emergencia, presentaba múltiples lesiones por la colisión.

Bomberos de Santa Cruz Muluá llegaron al lugar y brindaron atención prehospitalaria al herido. Luego, lo trasladaron de urgencia al Hospital Nacional de Retalhuleu, donde su estado de salud fue calificado como delicado.

El impacto generó alarma entre los vecinos y automovilistas que transitaban por el área. Testigos afirmaron que el cruce carece de señalización adecuada, lo que podría haber contribuido al accidente.

“Falta de educación vial” y exceso de velocidad, según expertos

Durante el programa de análisis “Impacto Directo”, de Guatevisión, los panelistas coincidieron en que este tipo de hechos podrían evitarse.

Señalaron el exceso de velocidad

La imprudencia al conducir

Falta de respeto a las señales como causas recurrentes de percances similares.

“Muchas veces no se cede la vía, ni siquiera en zonas peligrosas”, opinó uno de los expertos.

Otra participante expresó su preocupación por la conducta de algunos motoristas: “Se atraviesan como si fueran invencibles, sin medir el peligro”.

El incidente sigue bajo investigación. Las autoridades recomiendan a los conductores respetar los límites de velocidad y ceder el paso en intersecciones.

