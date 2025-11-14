Video revela cómo ocurrió el accidente en el que murió la joven reina de belleza Ivana López

Un video de vigilancia reveló el momento exacto en que ocurrió el accidente que le costó la vida a Ivana Marcela López Muralles, de 15 años, reina Flor de la Feria 2024-2025 de Nueva Concepción, Escuintla.

La grabación, difundida en redes sociales, muestra que un picop arrolló a la joven cuando se desplazaba en motocicleta durante la noche del jueves 13 de noviembre.

El hecho ocurrió en una de las calles principales de Nueva Concepción. Socorristas intentaron asistirla, pero Ivana falleció a causa de las graves heridas provocadas por el impacto.

La noticia generó conmoción entre vecinos y autoridades del municipio, donde la adolescente era muy apreciada por su trayectoria en concursos de belleza, la cual inició desde la infancia.

La Municipalidad de Nueva Concepción declaró luto municipal, colocó la bandera a media asta y expresó sus condolencias a la familia. En su comunicado, resaltó la calidez y participación de Ivana en actividades locales y la cercanía que mantenía con la comunidad.

La joven había sido elegida para representar al municipio en 2024 y se preparaba para entregar su cargo en los próximos meses. Su muerte ha provocado muestras de solidaridad y dolor entre familiares, amigos y pobladores.

¿Qué muestra el video del accidente?

La grabación de una cámara de seguridad evidencia que un picop circulaba a gran velocidad por la calle cuando, en milésimas de segundo, impactó de forma frontal contra la motocicleta de Ivana.

El choque fue directo y repentino; ninguna de las partes parece haber frenado o advertido la presencia del otro vehículo.

Tras el impacto, el picop avanzó varios metros arrastrando la motocicleta. Las fotografías que circularon posteriormente muestran que la moto quedó debajo de la carrocería, lo que coincide con lo violento del impacto que resgistró la grabación.

El video, aunque breve, da claridad sobre la fuerza del impacto y será clave en la investigación para determinar responsabilidades y analizar la velocidad a la que se conducía el picop.