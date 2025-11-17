Ayudante de autobús muere atropellado por la misma unidad en la calzada Roosevelt

Un ayudante de autobús murió atropellado por el mismo transporte colectivo en el que laboraba, luego de caer de manera accidental cuando el vehículo circulaba en el carril de salida hacia el occidente, en la 1ª. avenida y 7ª. calle, frente a la colonia Landívar, zona 7.

Según informaron los Bomberos Voluntarios, el hombre, de unos 45 años, no fue identificado. Vestía pantalón celeste, camisa de cuadros y chumpa negra. Al ser evaluado por los socorristas, se confirmó su fallecimiento por politraumatismo.

El piloto del autobús declaró a las autoridades que su ayudante cayó de forma accidental. Añadió que tenía apenas dos días de haber comenzado a trabajar con él, en una unidad que viaja entre la capital y San Juan Sacatepéquez.

El jefe de Comunicación de Emetra, Amílcar Montejo, indicó que se implementó un cierre vial en el sector del percance.

“Que en paz descanse, ayudante o auxiliar de bus extraurbano murió por politraumatismo. #PoliciaMTinforma: sobre cierre vial en 1 avenida 7 calle frente a colonia Landivar zona 7”, escribió en sus redes sociales.

El tránsito en dirección al occidente, especialmente para los vehículos que provienen del Trébol y del bulevar Liberación, resultó afectado. Las autoridades hicieron un llamado a los conductores para que manejen con precaución.