Cuatro accidentes complican el tránsito en la ruta Interamericana

Los Bomberos Voluntarios reportaron personas con lesiones leves en accidentes ocurridos entre los kilómetros 32 y 43 de la ruta Interamericana.

ACCIDENTE EN KM 41 DE LA INTERAMERICANA

Accidente complica el paso en el kilómetro 41.5 de la ruta Interamericana. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios de Sumpango)

Los Bomberos Voluntarios de Sumpango reportan que este miércoles 19 de noviembre atendieron emergencias derivadas de tres accidentes en la ruta Interamericana.

Uno de los percances ocurrió en el kilómetro 41.5, con dirección a la capital. En una curva, el conductor de un automóvil perdió el control, derrapó sobre la cinta asfáltica y volcó.

Los ocupantes del vehículo sufrieron golpes leves y crisis nerviosa. La Policía Nacional Civil quedó a cargo del procedimiento.

Socorristas pidieron a los automovilistas circular con precaución, ya que el asfalto estaba mojado.

Otro accidente se registró en el kilómetro 42, también con dirección a la capital. Los bomberos indicaron que, por el asfalto mojado, en una curva los conductores de dos automóviles perdieron el control del volante y colisionaron tras derrapar.

Los ocupantes de ambos vehículos sufrieron golpes leves y crisis nerviosa, según el reporte.

Mientras tanto, en el kilómetro 43.5, en el carril hacia occidente, por causas no determinadas, el conductor de un automóvil perdió el control y cayó en una hondonada.

Paramédicos atendieron al conductor, quien sufrió golpes leves. No fue necesario trasladarlo a un hospital.

Medios locales han reportado que, debido a los accidentes, el tránsito es complicado en algunos carriles de la ruta Interamericana.

Además, en la madrugada, Provial informó que un camión volcó en el kilómetro 32.6, en San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez. El paso quedó obstruido en el carril izquierdo hacia occidente.

