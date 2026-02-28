Video: Así fue el ataque armado en Jalapa en el que murió Dayana Osoy, quien tenía ocho meses de embarazo

Video: Así fue el ataque armado en Jalapa en el que murió Dayana Osoy, quien tenía ocho meses de embarazo

Una cámara captó el momento en que un hombre se acercó y disparó contra una pareja; Dayana Osoy, con ocho meses de embarazo, murió en el ataque.

Una cámara de seguridad graba el momento en que un hombre se acerca y dispara contra Dayana Osoy Cabrera y Mauricio Pérez Morales, en la colonia Linda Vista, Jalapa, a las 19.08 horas del viernes 27 de febrero. (Foto Prensa Libre: cortesía)

A las 19.08 horas del viernes 27 de febrero, una cámara grabó el momento en el que Dayana Osoy Cabrera, de 30 años, y Mauricio Pérez Morales, de 46, salieron de una vivienda ubicada en la colonia Linda Vista, Jalapa.

Pérez se sube a una motocicleta y la arranca, mientras Osoy se acerca y continúan conversando. Habían pasado 12 segundos desde que salieron de la vivienda cuando un hombre se acerca con un arma en la mano, apunta y les dispara en repetidas ocasiones.

Osoy, quien tenía ocho meses de embarazo, es la primera en caer al suelo, y luego Pérez, quien intenta levantarse, pero vuelve a caer.

Tras el ataque armado, agentes de la Comisaría 22 efectuaron un operativo y capturaron a Heber Leonel Sandoval Orellana, presunto responsable del tiroteo.

“Heber, al notar la presencia policial, intentó escapar; tras neutralizarlo, los policías le incautaron una pistola marca Glock, calibre 9 mm, con un cargador vacío”, explicó la PNC.

Añadió que en la escena del crimen localizaron varios casquillos de arma de fuego, que fueron embalados por fiscales del Ministerio Público para la investigación.

La Policía comentó que la base de datos demuestra que Heber Leonel Sandoval Orellana ya había sido detenido el 24 de septiembre del 2015 por la muerte de un hombre de 56 años, en la zona 1 de Jalapa.

ESCRITO POR:

Rubén Lacán

Periodista con experiencia en televisión y especializado en temas políticos, comunitarios y sucesos.

Lee más artículos de Rubén Lacán

ARCHIVADO EN:

Dayana Osoy Cabrera Homicidios en Guatemala Jalapa Policía Nacional Civil Violencia en Guatemala 

