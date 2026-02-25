Muere mujer atacada a balazos en Quetzaltenango; ¿cuál es la hipótesis de las autoridades?

Dreysi Fabiola de León Robledo, de 34 años, fue atacada a balazos cuando salía de su vivienda, en la zona 10 de Quetzaltenango, y falleció este miércoles 25 de febrero, tras luchar por su vida.

La víctima permanecía en cuidados intensivos después de recibir un balazo en la cabeza.

El incidente se registró el 11 de febrero. La información oficial de las autoridades apunta a que el móvil del ataque fue, supuestamente, un problema derivado de una demanda de divorcio.

El día del hecho violento, la mujer se disponía a salir del inmueble cuando, supuestamente, dos hombres en motocicleta se le acercaron y le dispararon.

La Gobernación Departamental informó, en su momento, que el caso podría relacionarse con una reciente demanda de divorcio y separación de bienes, así como con la custodia de los dos niños con su expareja; sin embargo, será la investigación la que determinará ese extremo.

El caso continúa bajo investigación para determinar qué ocurrió.

