Justicia
Autoridades hallan decenas de celulares, televisores y drogas durante requisa en cárcel de Puerto Barrios
Una requisa en la cárcel de Puerto Barrios, Izabal, permitió a las autoridades localizar una gran cantidad de teléfonos celulares, drogas, licor clandestino y otros objetos.
Agentes de la Policía Nacional Civil y soldados del Ejército participan en la requisa efectuada en el Centro de Rehabilitación de Puerto Barrios, Izabal. (Foto Prensa Libre: PNC y Ejército de Guatemala)
Una requisa en el Centro de Rehabilitación de Puerto Barrios, Izabal, dejó al descubierto decenas de dispositivos electrónicos, drogas, licor clandestino y miles de objetos prohibidos, durante un operativo efectuado por la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército de Guatemala en apoyo al Sistema Penitenciario.
Las autoridades informaron que durante la inspección fueron decomisados 69 teléfonos celulares, 38 televisores, 30 bocinas, 7 routers de internet y 166 chips de teléfono, además de memorias USB, radios y relojes que permanecían dentro del penal.
El operativo también permitió localizar 1,937 cajetillas de cigarrillos y 1,500 encendedores, lo que refleja la gran cantidad de objetos de consumo que ingresaron al centro carcelario.
En cuanto a drogas, las fuerzas de seguridad reportaron el hallazgo de 126 paquetes de presunta marihuana, 92 paquetes de presunta cocaína, 600 puros de presunta marihuana y 1,000 recipientes tipo colmillo con presunta cocaína, además de pipas, trituradores y otros utensilios asociados al consumo de estupefacientes.
Durante la requisa también fueron encontrados toneles de licor clandestino, cubetas con licor fermentado, objetos punzocortantes, cadenas y artefactos pirotécnicos artesanales, así como juguetes electrónicos que contenían posible droga.
Según las autoridades, la cantidad y variedad de artículos hallados evidencia los riesgos que pueden generarse dentro de los centros de detención si no se mantienen controles constantes.
Lista de objetos incautados en la requisa
Durante la requisa en el Centro de Rehabilitación de Puerto Barrios, Izabal, las autoridades localizaron los siguientes artículos:
Dispositivos electrónicos y comunicación
- 69 teléfonos celulares
- 7 routers de internet
- 166 chips de teléfono
- 22 memorias USB
- 10 radios
- 38 televisores
- 30 bocinas
Objetos personales y de consumo
- 23 relojes
- 1,937 cajetillas de cigarrillos
- 1,500 encendedores
Drogas y artículos relacionados
- 126 paquetes de presunta marihuana
- 92 paquetes de presunta cocaína
- 30 cajetillas de cigarros de presunta marihuana
- 600 puros de presunta marihuana
- 1,000 recipientes tipo colmillo con presunta cocaína
- 21 puros de tabaco
- 32 pipas para fumar presunta marihuana
- 4 trituradores para presunta marihuana
- 6 papeles para envoltorios de presunta marihuana
- 1 planta de presunta marihuana
- 1 máquina para presunta marihuana
Bebidas alcohólicas
- 4 cubetas de licor fermentado
- 12 botellas de licor de distintas clases
- 8 toneles de licor clandestino
Objetos peligrosos o prohibidos
- 100 objetos punzocortantes
- 40 cadenas
- 40 bombas de feria artesanales
Otros artículos
- 2 carros electrónicos para niños que contenían posible droga
Cárceles de Guatemala, Cárcel de Izabal, Puerto Barrios, Sistema Penitenciario
Acciones contundentes, cero privilegios 🇬🇹🫡— Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) March 13, 2026
En el marco del estado de Prevención decretado por el Gobierno de Guatemala y en cumplimiento de los Acuerdos Gubernativos 40-2000 y 285-2012, el Ejército de Guatemala en coordinación con las fuerzas de seguridad civil, efectúa una… pic.twitter.com/69eueqESmF
Requisa deja incautación 69 teléfonos celulares y otros objetos prohibidos— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) March 14, 2026
Como resultado de una requisa interinstitucional de Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala en apoyo al Sistema Penitenciario, en el Centro de Rehabilitación de Puerto Barrios, Izabal pic.twitter.com/Laz3kY86us