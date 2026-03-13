Autoridades hallan decenas de celulares, televisores y drogas durante requisa en cárcel de Puerto Barrios

Una requisa en el Centro de Rehabilitación de Puerto Barrios, Izabal, dejó al descubierto decenas de dispositivos electrónicos, drogas, licor clandestino y miles de objetos prohibidos, durante un operativo efectuado por la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército de Guatemala en apoyo al Sistema Penitenciario.

Las autoridades informaron que durante la inspección fueron decomisados 69 teléfonos celulares, 38 televisores, 30 bocinas, 7 routers de internet y 166 chips de teléfono, además de memorias USB, radios y relojes que permanecían dentro del penal.

El operativo también permitió localizar 1,937 cajetillas de cigarrillos y 1,500 encendedores, lo que refleja la gran cantidad de objetos de consumo que ingresaron al centro carcelario.

En cuanto a drogas, las fuerzas de seguridad reportaron el hallazgo de 126 paquetes de presunta marihuana, 92 paquetes de presunta cocaína, 600 puros de presunta marihuana y 1,000 recipientes tipo colmillo con presunta cocaína, además de pipas, trituradores y otros utensilios asociados al consumo de estupefacientes.

Durante la requisa también fueron encontrados toneles de licor clandestino, cubetas con licor fermentado, objetos punzocortantes, cadenas y artefactos pirotécnicos artesanales, así como juguetes electrónicos que contenían posible droga.

Según las autoridades, la cantidad y variedad de artículos hallados evidencia los riesgos que pueden generarse dentro de los centros de detención si no se mantienen controles constantes.

Lista de objetos incautados en la requisa

Durante la requisa en el Centro de Rehabilitación de Puerto Barrios, Izabal, las autoridades localizaron los siguientes artículos:

Dispositivos electrónicos y comunicación

69 teléfonos celulares

7 routers de internet

166 chips de teléfono

22 memorias USB

10 radios

38 televisores

30 bocinas

Objetos personales y de consumo

23 relojes

1,937 cajetillas de cigarrillos

1,500 encendedores

Drogas y artículos relacionados

126 paquetes de presunta marihuana

92 paquetes de presunta cocaína

30 cajetillas de cigarros de presunta marihuana

600 puros de presunta marihuana

1,000 recipientes tipo colmillo con presunta cocaína

21 puros de tabaco

32 pipas para fumar presunta marihuana

4 trituradores para presunta marihuana

6 papeles para envoltorios de presunta marihuana

1 planta de presunta marihuana

1 máquina para presunta marihuana

Bebidas alcohólicas

4 cubetas de licor fermentado

12 botellas de licor de distintas clases

8 toneles de licor clandestino

Objetos peligrosos o prohibidos

100 objetos punzocortantes

40 cadenas

40 bombas de feria artesanales

Otros artículos

2 carros electrónicos para niños que contenían posible droga

Cárceles de Guatemala, Cárcel de Izabal, Puerto Barrios, Sistema Penitenciario

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En el marco del estado de Prevención decretado por el Gobierno de Guatemala y en cumplimiento de los Acuerdos Gubernativos 40-2000 y 285-2012, el Ejército de Guatemala en coordinación con las fuerzas de seguridad civil, efectúa una… pic.twitter.com/69eueqESmF — Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) March 13, 2026