El liderazgo mundial se redefine ante la crisis entre Estados Unidos e Irán

Aunque las bombas israelíes caían sobre Líbano, la mayor parte del mundo respiró con cautela al saber que Pakistán había mediado un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, con el objetivo de reabrir el estrecho de Ormuz.

Sin embargo, el indulto no fue producto de una repentina contención del presidente estadounidense Donald Trump. Tras bambalinas, funcionarios estadounidenses presionaron a Pakistán para que negociara un acuerdo que permitiera a Trump retirarse de sus amenazas de destruir la "civilización entera" iraní si no cedía. El alto el fuego, en otras palabras, no se produjo porque el ejército más poderoso del mundo impusiera el orden, sino porque se vio obligado a contener una crisis creada por sí mismo.

Aunque el alto el fuego negociado por Pakistán es precario e Irán sigue controlando el estrecho de Ormuz —que Trump ahora planea bloquear tras el estancamiento de las negociaciones—, esta dinámica apunta a un cambio más profundo. A medida que la era de la hegemonía estadounidense llega a su fin, los contornos de lo que podría venir —con países del Sur Global ejerciendo su liderazgo para moldear un orden mundial emergente— están empezando a aparecer.

La guerra contra Irán pone de manifiesto la insostenibilidad de un orden global basado en ultimátums y poder militar. Aunque la fragilidad del sistema se ha vuelto inconfundible bajo Trump, este momento lleva mucho tiempo gestándose. Los asesinatos extrajudiciales de Trump contra presuntos narcotraficantes en el Caribe, por ejemplo, reflejan las prácticas de sus predecesores, quienes perfeccionaron la guerra con drones como instrumento central del poder estadounidense. Del mismo modo, la hostilidad hacia China, el aislamiento de Cuba, el apoyo incondicional a Israel y una postura dura sobre Irán fueron pilares de la política exterior tanto de las administraciones demócratas como republicanas.

Indudablemente, el unilateralismo estadounidense se ha intensificado en el último año. Los aranceles de Trump y los severos recortes en la ayuda exterior, sus amenazas contra Groenlandia, el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro y la guerra ilegal y mal concebida contra Irán, cuyas réplicas se han sentido en toda la economía global, son pruebas de esta escalada.

El cierre del estrecho de Ormuz supone lo que la Agencia Internacional de la Energía ha descrito como la "mayor amenaza para la seguridad energética global de la historia", pero las consecuencias económicas probablemente serán desiguales. Un paralelismo histórico cercano es el choque petrolero que siguió al embargo de los años 70, que transformó las guerras en la región como amenazas para los flujos energéticos y ayudó a sumergir a muchos países en desarrollo en las crisis de deuda que definieron los años 80.

Sin embargo, la crisis de Ormuz recuerda mejor el cierre del canal de Suez por parte de Egipto en 1956, que siguió a una invasión conjunta británica, francesa e israelí destinada a tomar la vía fluvial y destituir al presidente Gamal Abdel Nasser. El fracaso de esa intervención expuso el declive terminal del poder imperial europeo y contribuyó al surgimiento del Movimiento de los No Alineados a principios de los años sesenta.

La decisión de Irán de seguir los pasos de Nasser podría crear un impulso para un realineamiento similar. El cierre del estrecho de Ormuz ha provocado el racionamiento de combustible, el aumento de los precios de los alimentos y un incremento de los costos de endeudamiento en todo el mundo. En la carrera por suministros limitados de combustible y fertilizantes, las economías del Sur Global inevitablemente serán superadas en las pujas por sus homólogas más acomodadas.

Sin embargo, estos efectos desiguales también han revelado quién tiene influencia geopolítica, y no es el G7. En la reunión del mes pasado de los ministros de Asuntos Exteriores del grupo hubo leves señales de crítica hacia el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. Sin embargo, el comunicado oficial simplemente pedía un "cese de los ataques contra civiles e infraestructuras civiles", sin reconocer la responsabilidad de Estados Unidos en el atentado contra una escuela iraní que causó más de 100 muertes. También citó debates sobre cómo mitigar los "choques económicos globales", pero no ofreció soluciones significativas.

Bajo la presión de la administración Trump, el Reino Unido convocó a más de 40 países para presionar a Irán a reabrir el estrecho de Ormuz. Ni Estados Unidos ni Israel asistieron, y mediadores clave como Pakistán, Egipto y China estuvieron notablemente ausentes. Una de las pocas políticas concretas que el grupo propuso fueron nuevas sanciones contra Irán, lo que evidencia la incapacidad de reconocer cómo años de "máxima presión" han contribuido a la crisis actual. Más sorprendente aún, no se tuvieron en cuenta las implicaciones estratégicas de la medida de Irán, incluida la probabilidad de que busque mantener el control selectivo del estrecho incluso tras un alto el fuego.

Lo que se necesitaba era algo parecido a la Iniciativa de Grano del Mar Negro, mediada por Turquía y las Naciones Unidas, que permitía que los envíos de grano salieran de los puertos ucranianos a pesar de la guerra de agresión en curso de Rusia. Era un acuerdo práctico más que político, basado en inspecciones, seguimiento continuo de embarcaciones y coordinación entre Rusia y Ucrania. Al estabilizar los precios globales de los alimentos, demostró que la cooperación entre adversarios es posible cuando los costos de la interrupción se vuelven demasiado altos.

Replicar el modelo del Mar Negro en el estrecho de Ormuz requeriría un liderazgo menos limitado por la hostilidad occidental hacia Irán, como subraya el hecho de que Irán nunca ha cerrado completamente la vía fluvial a embarcaciones de países no hostiles. La administración Trump reconoció esto, lo que puede explicar por qué en privado animó a Pakistán a mediar un alto el fuego, incluso mientras amenazaba públicamente a Irán con la destrucción civilizacional.

Pakistán estaba bien posicionado para desempeñar ese papel. A pesar de los estrechos lazos entre el arquitecto del alto el fuego, el jefe del Ejército Asim Munir, y Trump —y el pacto de defensa de Pakistán con Arabia Saudí—, el país condenó de inmediato los ataques entre Estados Unidos e Israel. A medida que surgieron divisiones entre los estados del Golfo, algunos presionando por la escalada y otros instando a la moderación, Pakistán pudo servir de puente entre ellos. También incorporó a China, persuadió a Estados Unidos para que frenara los ataques aéreos israelíes contra Irán y moderó la reacción de Arabia Saudí ante un ataque iraní que amenazaba con descarrilar semanas de diplomacia en canal paralelo, solo unas horas antes del ultimátum de Trump, cargado de posibles crímenes de guerra.

Aun así, la niebla de la guerra sigue siendo peligrosamente densa. El frágil alto el fuego ya muestra grietas mientras Israel devasta el Líbano. Cientos de barcos permanecen varados en el estrecho de Ormuz, mientras los precios del petróleo y los mercados financieros oscilan con cada declaración contradictoria de Trump.

La respuesta internacional ha sido relativamente moderada, a pesar de las inmensas consecuencias económicas. Recelosos de una administración dispuesta a usar la coerción económica para avanzar en su agenda, muchos —pero no todos— gobiernos han contenido sus críticas, no solo al condenar la guerra como una violación del derecho internacional, sino también al señalar como causa de la crisis el ataque estadounidense-israelí y no la represalia iraní.

Y, sin embargo, el hecho es que Estados Unidos tuvo que confiar en el Sur Global para contener las consecuencias de su propia irresponsabilidad. Mientras antes se negociaban altos el fuego en capitales europeas, Islamabad acogió las conversaciones presenciales más importantes entre Irán y Estados Unidos desde 1979. Los Estados aún pueden dudar en enfrentarse a un hegemón en declive y vengativo, pero el alto el fuego ofrece un atisbo de un futuro diferente: uno en el que los países del Sur Global tengan tanto la voluntad política como los medios para afrontar las crisis en sus propios términos.

Pedro Abramovay, vicepresidente de Programas en Open Society Foundations, es ex secretario de Justicia brasileño y coautor (junto a Gabriela Lotta) de Democracia en la cuerda floja: política y burocracia en Brasil (Central European University Press, 2025).