Trump pone a prueba la lealtad de sus seguidores cristianos a medida que su comportamiento errático se intensifica

La disposición de sus partidarios de la derecha cristiana a restar importancia a las apostasías y las payasadas del presidente Donald Trump se ha puesto a prueba nuevamente, ya que su comportamiento se ha vuelto aún más errático. Trump ha afirmado contar con el respaldo de Dios para sus aventuras en el extranjero, al tiempo que amenazaba con demoler una de las civilizaciones más antiguas del mundo; escribió un panfleto el Domingo de Pascua que incluía una palabrota y una despedida con la frase "alabado sea Alá"; se enfrentó a un Papa popular nacido en Estados Unidos; y utilizó su plataforma de redes sociales para difundir una imagen que parecía representarlo como Jesús.



De los muchos giros inesperados de la era Trump, destaca el fervor con el que los conservadores religiosos han acogido a un irreverente promotor inmobiliario de Manhattan, casado tres veces y propenso a frecuentes arrebatos de vulgaridad, mentiras y rencor. Pero ahora, “está forzando a sus seguidores a tomar posiciones incómodas, y si no lo apoyan, los ataca. Esta no es la manera de mantener una coalición”, dijo Erick Erickson, un locutor de radio evangélico conservador que ha elogiado y criticado al presidente. “Estas cosas se acumulan y comienzan a alejar a los votantes evangélicos”.



Una cosa era, por ejemplo, que Trump publicara un meme humorístico el año pasado, cuando se estaba eligiendo a un nuevo pontífice, en el que aparecía vestido de Papa. Otra muy distinta es, como hizo el domingo, difundir una imagen generada por IA que lo representa con la túnica roja y blanca que suele asociarse con Jesús. “Le pedí que la retirara”, declaró el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (republicano por Luisiana), un evangélico que rara vez critica las acciones de Trump. La afirmación de Trump de que creía que la publicación en redes sociales, que luego borró, lo describía como médico, no resultó convincente. T

ampoco ayudó que algunos líderes religiosos de su entorno promovieran una casi deificación del presidente, especialmente después de que casi fuera asesinado en el 2024. Con Trump a su lado, la telepredicadora Paula White-Cain, su consejera espiritual, declaró este mes: “Jesús nos enseñó muchísimas lecciones a través de su muerte, sepultura y resurrección. Nos mostró que un gran liderazgo y una gran transformación requieren un gran sacrificio”. “Y señor presidente, nadie ha pagado un precio como usted. Casi le cuesta la vida”, añadió. “Fue traicionado, arrestado y acusado falsamente. Es un patrón que nuestro Señor y Salvador nos mostró”.

A diferencia de los evangélicos blancos, que han sido un elemento fundamental de la base activista republicana desde la época de Reagan, los católicos han tendido a ser votantes indecisos. El demócrata Joe Biden ganó por un estrecho margen o dividió a partes iguales el voto católico con Trump en el 2020, según las cifras que se consulten; cuatro años después, Trump obtuvo el voto católico por 12 puntos sobre la demócrata Kamala Harris. Por lo tanto, es difícil verle alguna ventaja a Trump al arremeter contra el papa León XIV por citar la doctrina bíblica como crítica a la guerra con Irán.

Trump atacó al pontífice como lo haría con cualquier otro crítico, con una diatriba incoherente en las redes sociales en la que afirmaba que León XIV es, entre otras cosas, "débil en materia de delincuencia" y que "complace a la izquierda radical". Era el tipo de fanfarronería que podría haber lanzado contra un gobernador de un estado demócrata o un alcalde de una gran ciudad. Trump también se atribuyó, sin fundamento alguno, el mérito de la elección de León XIV como papa. El ataque contra el pontífice, que se produjo el mismo día en que Trump publicó en las redes sociales una imagen suya parecida a la de Jesús, consternó incluso a algunos de los partidarios más acérrimos del presidente entre los líderes católicos.

“Las declaraciones del presidente Trump en Truth Social sobre el Papa fueron totalmente inapropiadas e irrespetuosas. No contribuyen en absoluto a un diálogo constructivo. Es prerrogativa del Papa articular la doctrina católica y los principios que rigen la vida moral”, escribió en redes sociales el obispo Robert Barron, miembro de la Comisión de Libertad Religiosa de Trump. “Creo que el presidente le debe una disculpa al Papa”. Aun así, Trump puede contar con el profundo apoyo y la lealtad de los conservadores religiosos. Los ha colocado a la vanguardia de su coalición y ha logrado victorias en temas que los presidentes republicanos anteriores solo habían mencionado, incluida la anulación de Roe v. Wade , posible gracias a sus nombramientos en los tribunales.

Además, los conservadores cristianos han percibido una abierta hostilidad por parte del partido Demócrata hacia sus valores. Esto los ha enfrentado a los demócratas en varios temas, incluyendo políticas relacionadas con las personas transgénero y la posibilidad de que organizaciones religiosas, como las Hermanitas de los Pobres, presten servicios sociales dentro del marco de sus creencias religiosas. Solo con la elección de Trump pudieron ganar muchas de estas batallas culturales. Bajo el mandato de Trump, los católicos más liberales que defienden a los refugiados y una mejor red de seguridad para los pobres han visto cómo su postura perdía terreno frente a cuestiones de guerra cultural.

“está forzando a sus seguidores a tomar posiciones incómodas, y si no lo apoyan, los ataca. Esta no es la manera de mantener una coalición.



Algunos predicen que las polémicas en torno a las acciones más recientes de Trump probablemente pasarán tan rápido como las del pasado. “Nadie ha cumplido más que Trump en materia de vida, libertad religiosa, apoyo a Israel y nombramientos judiciales para votantes de fe”, dijo Ralph Reed, fundador y presidente de la Coalición Fe y Libertad, una organización conservadora de base, y miembro del grupo asesor religioso de Trump.

“Esas victorias políticas tienen mucha más importancia en su jerarquía de prioridades que cualquier desacuerdo sobre una publicación en redes sociales que ya ha sido eliminada”, añadió. Pero la gratitud por lo que Trump ha hecho en el pasado tiene sus límites. Sus seguidores religiosos podrían volverse menos tolerantes con sus payasadas e inestabilidad a medida que su impotencia como presidente saliente se hace más evidente y sus índices de popularidad continúan cayendo. Lo que significa que, cada vez más, mirarán hacia un futuro más allá de su presidencia, y tal vez comiencen a rezar por alguien que no ponga constantemente su fe a prueba de esa manera.