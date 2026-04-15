Por qué Trump ha pedido anular las condenas de cuatro implicados en el asalto al Capitolio en 2021

La administración del presidente estadounidense Donald Trump ha solicitado que se anulen las condenas a cuatro personas por su participación en el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021.

Además, el Gobierno de Trump habría pedido que el caso sea desestimado de manera definitiva.

Por medio de un escrito del Departamento de Justicia, presentado ante una corte federal de apelaciones de Washington, Trump ha insistido en que las condenas impuestas a cuatro cabecillas de una milicia también deben ser devueltas a un tribunal inferior.

Asimismo, ha exigido que se cierre el proceso contra los sentenciados "con perjuicio", lo que impedirá que el caso vuelva a abrirse en el futuro.

Los cuatro condenados son Ethan Nordean, Joseph Biggs, Zachary Rehl y Dominic Pezzola, quienes fueron identificados por las autoridades estadounidenses como figuras clave dentro de una estructura conocida como "Proud Boys" (Chicos orgullosos).

No es la primera vez que Trump busca beneficiar a los involucrados en el asalto al Capitolio, ya que, desde su regreso al poder en el 2025, el mandatario ha otorgado perdones y conmutaciones a alrededor de mil 500 personas vinculadas con los hechos ocurridos en el 2021.

Estas acciones han permitido que muchos de los implicados sean liberados o vean una reducción en sus condenas.

Además, de acuerdo con una investigación de Radio Pública Nacional (NPR), Donald Trump incluso habría intentado eliminar todos los registros del asalto al Capitolio.

Según el medio, que ha sufrido recortes de fondos gubernamentales dentro de la cruzada de la Administración contra la prensa, el Departamento de Justicia habría eliminado de los documentos relativos al asalto términos como "disturbios" o "motín", y despedido a decenas de fiscales que participaron en los procesos.

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