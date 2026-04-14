La Conferencia Episcopal de Guatemala apoya al papa León XIV  en sus declaraciones contra conflictos bélicos

La Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG), por medio de un comunicado, afirmó que apoya las declaraciones del papa León XIV contra los conflictos bélicos, las cuales fueron criticadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Con sentimientos de filial cercanía a su santidad, los Obispos de la Conferencia Episcopal de Guatemala le expresamos por este medio nuestra gratitud por su incansable trabajo por la paz, en estos momentos de conflictos bélicos que afectan a toda la humanidad, especialmente a los más pobres”, externó la Conferencia.

Hizo un llamado a que “callen las bombas y resuene el llamado a la paz en los corazones”, así como lo expresado en la reciente Vigilia por la Paz, el sábado 11 de abril:

“¡Basta ya de la guerra!... Los gobernantes, sentarse al diálogo y la mediación”, remarcó.

La CEG señaló que desde América Latina se conoce el drama de la guerra y de la confrontación, “nacidas de corazones incapaces de reconocer en cada persona la imagen de Dios, cuya dignidad debe ser respetada y su vida protegida en todo momento, especialmente en los conflictos armados crecientes en nuestros días”.

“Reconocemos el valor universal de su llamado a la paz fruto de la resurrección del Señor: “La paz les dejo, mi paz les doy" (Juan 14, 27) que su Magisterio ha asumido desde el inicio de su servicio a la Iglesia y al mundo "La paz esté con ustedes" (Juan 20, 19-21)”, remarcó.

Agregó: “pedimos al Señor la conversión de quienes sin respeto y sin comprensión dirigen palabras fuera de la realidad y de toda dimensión ética que proclama su Magisterio: una paz desarmada y desarmante, y oramos por la conversión de todos los corazones envueltos en los conflictos que afligen al mundo actual”.

También acompañan al Papa en oración en su viaje apostólico iniciado en varios países de África.

El presidente Donald Trump aseguró el lunes 13 de abril que no se disculpará con el papa León XIV por las declaraciones en las que lo acusa de ser "débil con el crimen", porque el pontífice dijo "cosas que están mal", en referencia a sus críticas a la guerra en Irán.

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"Él estaba muy en contra de lo que estoy haciendo con respecto a Irán, y no se puede permitir un Irán nuclear; el papa León XIV no estaría contento con el resultado final. Tendríamos cientos de millones de personas muertas, y eso no va a suceder. Así que no puedo (disculparme)", afirmó el mandatario ante preguntas de la prensa en la Casa Blanca sobre si se disculparía.

Lejos de calmar sus ataques al papa, que comenzaron el domingo con una larga publicación en su red Truth Social, Trump insistió en que "él es muy blando en materia de delincuencia y otros temas".

Trump arremetió el 12 de abril contra el pontífice, quien ha sido muy crítico con la guerra en Irán y ha lanzado varios llamados a la paz, al acusarlo de "débil contra el crimen y terrible en política exterior".

León XIV respondió este lunes y aseguró que no le tiene "miedo a la Administración de Trump".

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