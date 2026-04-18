Incluso para los populistas más radicales de Europa, Trump está yendo demasiado lejos

Nigel Farage, quien lideró la campaña del Brexit, el impulso británico para abandonar la Unión Europea, y más recientemente fundó el partido antiinmigración Reform UK, se mostró eufórico cuando Donald Trump regresó a la Casa Blanca. Farage había hecho campaña por Trump, lo visitó en su residencia de Mar-a-Lago y lo comparó, favorablemente, con Winston Churchill. El regreso de Trump, proclamó Farage, fue "el comienzo de una edad de oro". Eso fue entonces. “Lo conozco por casualidad, pero eso es secundario”, dijo Farage la semana pasada, al describir su apoyo a Trump a The Financial Times, mientras la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán disparaba los precios de la gasolina y los alimentos en Gran Bretaña.

Farage apoyó desde el principio los ataques de Trump contra Irán, pero a medida que crece la indignación por la guerra —y por el presidente— entre los británicos, que votarán en las elecciones locales del 7 de mayo, está dando marcha atrás. La popularidad de Reform UK ha disminuido en las últimas semanas, según las encuestas, en parte debido a lo que algunos sondeos denominan “el efecto Trump”. Farage no está solo. En Gran Bretaña y Europa, los líderes nacionalistas se están distanciando de Trump tras haber aclamado su segundo mandato como una especie de renacimiento para los populistas. Quince meses después, la simbiosis entre el movimiento MAGA de Trump y los partidos nacionalistas europeos ha llegado a un punto crítico.

Los políticos partidarios de Trump, desde Londres hasta Roma, que ya se mostraban incómodos ante los aranceles punitivos del presidente, sus amenazas de apoderarse de Groenlandia y su ataque sorpresa contra Irán, han encontrado límites aún más claros en su conducción de la guerra, su retórica genocida y sus ataques verbales contra el papa León XIV, el primer pontífice estadounidense. Tino Chrupalla, copresidente del ascendente partido populista de derecha Alternativa para Alemania (AfD), acusó a la administración Trump de posibles "crímenes de guerra" por atacar infraestructura civil en Irán.

Alice Weidel, la líder de la AfD que recibió al vicepresidente J. D. Vance, en una reunión el año pasado y celebró el apoyo público de Trump a los "partidos europeos patrióticos", dijo recientemente en las redes sociales: "La renovada desestabilización de Oriente Medio no beneficia a Alemania y debe terminar". Anteriormente, Weidel lamentó la incursión militar del gobierno en Venezuela y las amenazas contra Groenlandia, argumentando que habían "violado una promesa fundamental de campaña: no interferir en otros países". Marine Le Pen, matriarca del partido francés Agrupación Nacional, condenó los objetivos bélicos "erráticos" de Trump en Irán y advirtió de las "consecuencias catastróficas" en los precios del combustible.

"Resulta evidente que se hizo muy poca preparación", declaró Le Pen al diario francés Le Parisien. Su protegido, Jordan Bardella, el joven líder de Agrupación Nacional considerado uno de los principales aspirantes a la presidencia francesa el próximo año, condenó recientemente las "ambiciones imperiales" de Trump. La percepción que Francia tiene de Trump deja pocas opciones a la Agrupación Nacional, según Marc Lazar, profesor emérito del Centro de Historia de Sciences Po en París. “La hostilidad que sienten los ciudadanos franceses hacia Trump es enorme”, afirmó Lazar. “Esto también se observa entre el propio electorado de Le Pen.

Por lo tanto, no puede presentarse como una posible aliada”. El regreso de Trump al poder comenzó con grandes esperanzas para los políticos nacionalistas europeos, quienes creían haber recuperado a un protector cuyo credo de "Estados Unidos primero" validaba sus demandas de fronteras más estrictas, instituciones de la UE más débiles y el fin de todo tipo de injerencia multilateral en los asuntos internos de sus países.

Poco después de la investidura estadounidense, Vance viajó a Múnich y pronunció un discurso en el que denunció a los políticos tradicionales europeos como antidemocráticos, acusando de suprimir la libertad de expresión y reprimir a la oposición política. Vance se refirió a los funcionarios de la UE como “comisarios” y afirmó que el propio retroceso democrático de Europa representaba una amenaza mayor que la de Rusia o China. La Estrategia de Seguridad Nacional de Trump designó explícitamente el apoyo a los partidos nacionalistas como una prioridad de la política exterior estadounidense. Los líderes de esos partidos imaginaban una revolución conservadora transnacional liderada desde la Casa Blanca, con las redes sociales de Trump como plataforma de lanzamiento.

Para muchos, ese sueño se ha desvanecido. Trump parece ser "un nacionalista que no entiende el nacionalismo, en particular el nacionalismo de los demás", dijo Ivan Krastev, politólogo búlgaro afincado en Viena, en declaraciones a CNN. Los mismos líderes de partido que aplaudieron la línea dura de Trump en materia de inmigración y sus ofensivas en la guerra cultural, ahora se sienten repelidos por sus intervenciones militares en América Latina, Oriente Medio y África. “Al principio se pensaba que la administración estadounidense impulsaría el proceso, ya que compartían sus valores, sus objetivos políticos y su agenda”, declaró Mujtaba Rahman, director general para Europa de la consultora Eurasia Group.

“Ahora esa idea se ha desvanecido por completo”. Para algunos de los aliados más cercanos de Trump, su disputa pública sin precedentes —al menos en los últimos siglos— con un Papa en ejercicio fue el colmo. Después de que León XIV condenara la amenaza de Trump de que "toda una civilización morirá" en Irán, el presidente arremetió el domingo con una publicación en Truth Social diciendo que "debería comportarse como Papa, usar el sentido común y dejar de complacer a la izquierda radical". Trump se atribuyó el mérito personal de la elección de León XIV el año pasado, porque es estadounidense, y luego compartió, antes de borrarla tras la polémica, una imagen generada por IA que lo representaba con una túnica blanca realizando una curación similar a la de Cristo.

Eso provocó una inusual reprimenda de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, una de las favoritas de Trump que ha pasado un año posicionándose cuidadosamente como puente entre Trump y los líderes europeos. "Me parecen inaceptables las palabras del presidente Trump hacia el Santo Padre", declaró Meloni, un católico devoto. "El Papa es la cabeza de la Iglesia Católica, y es justo y normal que abogue por la paz y condene toda forma de guerra". El viceprimer ministro italiano, Matteo Salvini, líder del partido populista Liga, quien al igual que Meloni había pedido anteriormente que Trump recibiera el Premio Nobel de la Paz, rompió rotundamente con él por su ataque al pontífice. "Si hay alguien que lucha por la paz, ese es el Papa León", declaró Salvini.

La ruptura podría ser duradera. Trump arremetió contra Meloni en una llamada telefónica el martes con el periódico italiano Corriere della Sera, criticándola duramente junto con otros líderes de la Otán por negarse a brindar suficiente ayuda contra Irán. "No quiere ayudarnos con la Otán, no quiere ayudarnos a deshacernos de las armas nucleares", dijo Trump. "Es muy diferente de lo que yo pensaba. Ya no es la misma persona, e Italia no volverá a ser el mismo país". Todos los políticos están pendientes de las encuestas y los calendarios electorales. Según las encuestas de YouGov de marzo, los índices de desaprobación de Trump son estratosféricos en todo el continente: 78% desfavorable en Francia, 86% en Alemania y 80% en Italia.

En todo el continente, el 73% de los europeos consideraba a Trump una amenaza para la paz y la seguridad en Europa, según una encuesta de YouGov del verano pasado, solo nueve puntos porcentuales por debajo del 82% del presidente ruso Vladimir Putin. Algunos analistas políticos creen que los estrechos vínculos que Meloni mantenía anteriormente con Trump —fue la única líder europea que asistió a la segunda investidura de Trump— contribuyeron a la derrota del referéndum sobre la reforma judicial que Meloni había respaldado en marzo. En Hungría, los estrechos lazos del primer ministro Viktor Orbán con Trump y el movimiento MAGA no pudieron evitar la aplastante derrota electoral del domingo.

Me parecen inaceptables las palabras del presidente Trump hacia el Santo Padre.

La campaña se centró en gran medida en la crisis económica y la corrupción, pero la Casa Blanca se volcó en apoyar a Orbán: Trump le dio su respaldo, y Vance y el secretario de Estado Marco Rubio visitaron Budapest para impulsar la campaña. “Amo Hungría y amo a Viktor. Les digo que es un hombre fantástico”, dijo Trump en una llamada que fue transmitida en vivo durante un ostentoso mitin de Vance-Orban cinco días antes de la votación. El factor Trump no fue decisivo, afirmó Victor Mallet, autor de un libro reciente sobre la extrema derecha francesa y europea. Sin embargo, la derrota de Orbán —quien hizo campaña con el lema "Hagamos a Europa grande de nuevo" y era considerado un modelo del populismo al estilo Trump— demuestra que el enfoque de Trump quizás ya no sea una guía útil para los nacionalistas europeos.

“Trump veía en Orbán una especie de modelo de cómo dirigir las cosas, así que el hecho de que Orbán esté fuera es realmente interesante porque puede demostrar que el modelo no funciona, al menos no a largo plazo”, dijo Mallet. “No creo que haya ningún lugar en Europa donde ser amigo de Trump sea algo bueno políticamente, excepto quizás Rusia”. La toxicidad de Trump es particularmente aguda en Gran Bretaña, donde más del 80% de los residentes tienen una opinión desfavorable de él, según YouGov. Los líderes conservadores están dando marcha atrás. Sorprendentemente, la líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, salió en defensa del primer ministro Keir Starmer, del Partido Laborista, ante lo que Badenoch calificó de ataques personales "infantiles" de Trump contra Starmer por negarse a participar en la operación contra Irán.

David Frost, quien fuera el principal negociador del Brexit en el país, repudió la semana pasada su apoyo a Trump. "Hay que establecer un límite moral, y esta semana Trump lo ha traspasado", escribió Frost en el Daily Telegraph, refiriéndose específicamente a las promesas del presidente estadounidense de atacar infraestructura civil y a sus amenazas contra la civilización iraní. "Lamentablemente —y lo digo con profundo pesar— en Europa debemos reconocer que esto ya forma parte de un patrón". Por su parte, Farage observa con alarma cómo su partido parece estar perdiendo terreno a tres semanas de las elecciones locales en Inglaterra y Gales. Reform UK, que ha superado tanto al Partido Laborista como al Partido Conservador en las encuestas nacionales, está en camino de lograr avances históricos.

Sin embargo, el apoyo al partido ha caído hasta un 21% este mes, desde el 31% del otoño pasado, un porcentaje similar al del Partido Laborista. Numerosos encuestadores señalan los vínculos de Farage con Trump y la guerra de Irán como factores determinantes. Los líderes laboristas, aprovechando su ventaja, se han vuelto más audaces en sus críticas a la guerra. La ministra de Hacienda, Rachel Reeves, calificó los planes de Trump para Irán como "una locura". El propio Starmer, siempre cauto a la hora de criticar a Trump, lanzó el jueves su reproche más contundente hasta la fecha en la cadena británica ITV. "Estoy harto de que las familias de todo el país vean cómo suben y bajan sus facturas de energía, y que las facturas de las empresas también, debido a las acciones de Putin o Trump en todo el mundo", declaró.