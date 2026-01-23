El dramático día que vivió Donald Trump en el foro de Davos

Trump ha intensificado la presión sobre sus aliados en las últimas semanas en su afán por poner Groenlandia bajo control estadounidense, amenazando con imponer nuevos aranceles a los países europeos que se oponen a sus ambiciones expansionistas y negándose a descartar la toma de Groenlandia por la fuerza. Su retórica alarmó a los líderes de toda Europa. Sin embargo, Trump dio un giro drástico el miércoles cuando dijo que después de todo no impondría aranceles y prometió durante un discurso en el Foro Económico Mundial en Davos que no usaría la fuerza militar para tomar el territorio danés.

En cambio, tras una reunión con el secretario general de la Otán, Mark Rutte, Trump dijo que ambos habían formado “el marco de un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región del Ártico”. El cambio tardío de tono de Trump resalta un desafío perenne para los líderes globales que tratan con el voluble presidente: no saben si va a actuar de acuerdo con sus amenazas o si su retórica es meramente una táctica de negociación. “En un día, pasamos de lo que algunos agoreros europeos calificaban como la reunión más trascendental sobre el futuro de Occidente en la historia reciente a que Trump se retractara de sus dos mayores amenazas”, declaró a The Washington Post John Bolton, embajador de Trump ante las Naciones Unidas durante su primer mandato, quien desde entonces se ha convertido en un crítico de Trump.

“Así que espero que la lección que la gente aprenda de esto sea que Trump juega con las cosas a su antojo. No hay ninguna gran estrategia en juego”. La incertidumbre no es nueva. Trump ha enfrentado críticas a lo largo de su segundo mandato por retractarse de ideas políticas, y en particular de los aranceles, en el último minuto ante el pánico en los mercados. Esta tendencia dio origen al acrónimo despectivo "TACO" (Trump Always Chickens Out, es decir, Trump siempre se acobarda), que ha pasado de ser una broma de Wall Street a un eslogan de ataque demócrata. A pesar del repentino cambio, es posible que Trump haya dañado seriamente las relaciones de Estados Unidos con aliados clave.

Los líderes europeos no tomaron a la ligera los comentarios de Trump, y muchos pasaron la semana cuestionando abiertamente sus vínculos con Estados Unidos. Y eso fue antes del discurso de Trump en Davos, donde, en un discurso ante líderes políticos y empresariales mundiales, formuló algunas de las evaluaciones más hostiles de la alianza transatlántica jamás pronunciadas por un presidente estadounidense moderno. Trump acusó a Dinamarca de ingratitud por rechazar sus demandas sobre Groenlandia después de que Estados Unidos ayudara a defenderla durante la Segunda Guerra Mundial. Afirmó que sin Estados Unidos, Suiza, la nación anfitriona del foro, "no tendría un país" y que Estados Unidos estaba cubriendo la falta de responsabilidad de Europa en la defensa de Ucrania.

Advirtió al primer ministro canadiense, Mark Carney, que no lo contradijera, pues, según él, "Canadá vive gracias a Estados Unidos. Recuerda eso, Mark, la próxima vez que hagas declaraciones". Trump expresó abiertamente sus dudas sobre si la Otán alguna vez saldría en defensa de Estados Unidos, a pesar de que este país se convirtió en el único miembro de la Otán en invocar su acuerdo de defensa colectiva después del 11 de septiembre, lo que llevó a miles de tropas de la Otán a luchar en Afganistán. Y en uno de los momentos más conmovedores de su discurso, Trump lanzó una velada advertencia a Dinamarca si seguía negándose a ceder Groenlandia: "Pueden decir que sí, y se lo agradeceremos mucho. O pueden decir que no, y lo recordaremos".

Los comentarios provocaron un malestar inmediato entre los aliados; después de concluir, el Parlamento Europeo frenó un acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. “El presidente Trump enfatizó varias veces que las naciones europeas 'no existen' sin la economía y la seguridad estadounidenses”, dijo Constanze Stelzenmüller, directora del Centro sobre Estados Unidos y Europa de la Brookings Institution. “Creo que esa es la definición de vasallaje absoluto”. A lo largo de la semana pasada, numerosos líderes de la Otán pidieron una mayor autonomía defensiva para Europa y concluyeron que ya no se puede confiar en Estados Unidos para mantener el orden mundial liberal.

El presidente francés, Emmanuel Macron, comparó a Europa con Estados Unidos, afirmando que su continente está comprometido a honrar sus relaciones actuando de forma predecible y defendiendo el Estado de derecho. Otros líderes coincidieron en su valoración. “Europa va a analizar sus fortalezas, analizar sus debilidades… y decidir que necesitamos ser fuertes por nosotros mismos, ser más independientes, confiar en el comercio interno que hacemos entre nosotros para que podamos simplemente, no ignorar, sino al menos preparar otro Plan B en caso de que la relación normal no se restablezca”, dijo a CNN la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde.

“Seré directo. Estamos en medio de una ruptura, no de una transición”, dijo Carney previamente en la conferencia de Davos, lo que provocó la reprimenda de Trump durante su discurso. “Las grandes potencias han comenzado a usar la integración económica como armas, los aranceles como palanca, la infraestructura financiera como coerción, las cadenas de suministro como vulnerabilidades que explotar”. Los temores creados por la reciente retórica de Trump no se limitan a Europa, según el exjefe de gabinete de la Casa Blanca y alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, quien se desempeñó como embajador de Estados Unidos en Japón durante la presidencia de Joe Biden y que parece estar posicionándose para una carrera presidencial en el 2028.

Emanuel argumentó que la ansiedad está aumentando en Asia. Afirmó que Estados Unidos no defendió a Filipinas ante el acoso de China y que ha cedido en su papel central en la relación entre Corea del Sur y Japón, históricamente tensa, pero que constituye un pilar clave en la estrategia estadounidense para contrarrestar a China. “Todos —Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea, Filipinas, India— estaban dispuestos a unirse a Estados Unidos, a participar en nuestros ejercicios militares y en nuestra estrategia económica, porque confiaban en nosotros”, dijo Emanuel. “No saben si vamos a aparecer”.

Los parámetros exactos del acuerdo de Trump sobre Groenlandia no se hicieron públicos el miércoles, pero Rutte tiene limitaciones en lo que puede ofrecerle. No puede prometer la transferencia de territorio de un miembro de la Otán a otro, a pesar de que Trump declaró en el escenario que no se conformaría con menos porque "se necesita la propiedad para defenderlo". Trump dijo que dejaría en manos del vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado presidencial Steve Witkoff la negociación de los detalles. Rutte prometió que, independientemente de la situación en Groenlandia, la Otán siempre cumpliría con sus compromisos de salir en defensa de Estados Unidos, diciendo que "me duele si piensan" lo contrario.

Trump respondió: “Bueno, espero que sea verdad”.