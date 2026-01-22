¿Retiro de aranceles? Los detalles del acuerdo que Trump habría iniciado con la OTAN sobre Groenlandia

Durante su estadía en Davos, Suiza, el presidente de EE. UU., Donald Trump, dijo que logró “el marco de un futuro acuerdo” sobre Groenlandia con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

El mandatario estadounidense afirmó que, tras obtener este margen de acuerdo, decidió retirar aranceles y amenazas militares a varios países europeos que han expresado rechazo a su plan de adquirir Groenlandia.

Luego de numerosas advertencias sobre una supuesta intervención militar en la isla ártica o de afirmar en algún momento que iba a “recurrir a la fuerza”, Trump aseguró que se ha podido “pactar” un acuerdo.

Sin embargo, aún se desconocen los detalles de dicho pacto.

“Con base en este entendimiento, no impondré los aranceles que debían entrar en vigor el 1 de febrero”, escribió Trump en su red Truth Social.

El presidente también declaró ante los periodistas que se encontraban en el Foro Económico Mundial que este acuerdo logrado es “fantástico” para todos los países involucrados con la situación de Groenlandia.

Donald J. Trump Truth Social Post 02:27 PM EST 01.21.26 pic.twitter.com/VQlrlQHF5k — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 21, 2026

Afirmó que dicho acuerdo le da “todo” lo que él quería en materia de seguridad nacional e internacional, y que, en caso de concretarse, estaría en “vigor para siempre”.

En su esperado discurso, Trump descartó por primera vez el uso de la fuerza para tomar Groenlandia y exigió “negociaciones inmediatas” para comprar ese territorio de Dinamarca, un país aliado de la OTAN.

Preguntado en una entrevista con Fox News sobre si Dinamarca seguiría controlando Groenlandia, Rutte respondió que “el tema ya no volvió a surgir” en sus “conversaciones de esta noche con el presidente” estadounidense.

Lea también: ¿EE. UU. está comprando rompehielos de Finlandia? Aumenta la disputa sobre Groenlandia