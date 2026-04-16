¿Cita a la Biblia o a “Pulp Fiction”?: las reacciones que dejó un discurso del secretario de Guerra de Donald Trump

Durante un servicio religioso en el Pentágono, el secretario de Guerra Pete Hegseth causó numerosas reacciones en redes sociales por un discurso presuntamente inspirado en la Biblia.

Muchos usuarios señalaron que el discurso de Hegseth tiene coincidencias con un sermón de la película de Quentin Tarantino Pulp Fiction (1994).

Hegseth informó posteriormente que su discurso se basaba en la oración “CSAR 25:17”, que, según el funcionario, está inspirada en “Ezequiel 25:17”.

El funcionario de la Administración de Donald Trump dijo que había aprendido la cita de un encargado de la operación de rescate de dos miembros de la Fuerza Aérea en Irán.

Sin embargo, usuarios indicaron que solo una parte de la cita de Hegseth aparece en la Biblia y que el resto coincide con una escena de la película de Tarantino, dicha por el actor Samuel L. Jackson.

“El camino del aviador caído está plagado por todas partes de las iniquidades de los egoístas y la tiranía de los hombres malvados. Bendito sea aquel que, en nombre de la camaradería y el deber, guía a los perdidos a través del valle de la oscuridad, pues él es verdaderamente el guardián de su hermano y el que encuentra a los niños extraviados”, dijo Hegseth en la primera parte del discurso.

Pete Hegseth quoted a fake Bible verse from Pulp Fiction during a Pentagon sermon.pic.twitter.com/1o3CJiJYRF — Clash Report (@clashreport) April 16, 2026

“Y castigaré con gran venganza y furia a quienes intenten capturar y destruir a mi hermano. Y sabrás que mi indicativo es Sandy One cuando descargue mi venganza sobre ti, y amén”, concluyó.

Las reacciones a la intervención de Hegseth no se hicieron esperar. Muchos usuarios de X y otras redes sociales mostraron su sorpresa por la coincidencia entre las palabras del funcionario y el personaje de la película.

Las referencias religiosas se han convertido en una constante en las intervenciones del secretario de Guerra, quien en una rueda de prensa este jueves volvió a recurrir a una cita bíblica para cuestionar a los medios de comunicación y a los periodistas, a quienes llamó “fariseos”.

Pete Hegseth quotes a fake Bible verse from Pulp Fiction during a Pentagon prayer service:



"The path of the downed aviator is beset on all sides by the iniquities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who in the name of camaraderie and duty, shepherd the lost… pic.twitter.com/fBmZ5i09vu — FactPost (@factpostnews) April 16, 2026

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