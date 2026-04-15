“Cómplice de una guerra ilegal”: Piden juicio político contra el secretario de Defensa de EE. UU. y esto podría pasar

Este 15 de abril, un grupo de legisladores demócratas de la Cámara de Representantes propondrá un “impeachment”, es decir, un juicio político contra el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth.

El motivo es que los congresistas acusan al funcionario, aliado de Donald Trump, de crímenes de guerra relacionados con el conflicto en Irán, que comenzó el pasado 28 de febrero.

Además, también acusan a Hegseth de otros delitos, como abuso de poder o mala gestión en el Departamento de Defensa.

Según el medio Axios, la representante Yassamin Ansari, la primera demócrata estadounidense de origen iraní, presentó la resolución del juicio político contra el secretario.

La resolución de Ansari cuenta con el respaldo de al menos ocho representantes demócratas, y en el documento acusa a Hegseth de ser un “cómplice en la guerra ilegal y devastadora” en Irán.

Aunque la resolución tiene pocas posibilidades de prosperar por no contar con el respaldo de los republicanos, evidencia la estrategia demócrata, que ha puesto en el punto de mira a Hegseth, considerado uno de los eslabones más débiles de la Administración Trump.

Trump is escalating a devastating, illegal war, threatening massive war crimes and targeting civilian infrastructure in Iran. In the last 48 hours alone, the rhetoric has crossed every line. Pete Hegseth is complicit.



I’ve called for the 25th Amendment and am introducing… https://t.co/TzsTrb3m3E — Congresswoman Yassamin Ansari (@RepYassAnsari) April 6, 2026

Antes, los demócratas habían tratado de impulsar sendos juicios políticos contra la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y la exfiscal general, Pam Bondi, ambas cesadas por Trump en los últimos meses.

La resolución se basa en que la guerra en Irán no ha sido autorizada por el Congreso, así como en las violaciones del derecho internacional humanitario y los ataques contra civiles cometidos en la operación en Oriente Medio, con especial atención al bombardeo de una escuela de niñas en la ciudad iraní de Minab.

Los motivos para activar el juicio político incluyen también una referencia al “Signalgate”, el escándalo de seguridad nacional relacionado con el uso de la aplicación por altos cargos para coordinar un ataque militar contra los hutíes en Yemen, y al caso del senador Mark Kelly, a quien el Pentágono abrió una investigación por defender el derecho de los militares a negarse a cumplir órdenes ilegales.

🔥🚨BREAKING: Democrat Congresswoman Yassamin Ansari just announced she is introducing articles of impeachment against Secretary of War Pete Hegseth.



Rep. Ansari: “Pete Hegseth is responsible for directing this insane military action against Iran.” pic.twitter.com/PJWCHANXHa — Dom Lucre | Stealer of Narratives (@dom_lucre) April 7, 2026

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