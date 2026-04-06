El petróleo de Texas sube un leve 0.78% ante el posible acercamiento entre EE. UU. e Irán

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI, el crudo de referencia en EE.UU., sumaron 0.87 centavos de dólares con respecto al cierre del día anterior.

Trump compareció en la Casa Blanca junto al secretario de Guerra, Pete Hegseth, y otros altos cargos de las fuerzas estadounidenses, para explicar la operación de rescate del soldado estadounidense en suelo iraní, en medio de la guerra desatada por el operativo conjunto con Israel el pasado 28 de febrero.

El mandatario aseguró que cree que Irán está negociando "de buena fe" con su país y que "les gustaría poder llegar a un acuerdo" antes de que se cumpla, el martes, el ultimátum que ha dado a Teherán para que reabra el estrecho de Ormuz - por donde circula una quinta parte del petróleo mundial-.

Preguntado por las negociaciones para el fin del conflicto, iniciado por EE.UU. e Israel hace más de un mes, Trump no quiso dar detalles sobre un posible alto el fuego.

"Puedo decirles que tenemos un participante activo y dispuesto en la otra parte. Les gustaría poder llegar a un acuerdo. No puedo decir nada más al respecto", advirtió.

Según el medio estadounidense Axios, EE. UU., Irán y un grupo de mediadores regionales debaten los términos de un posible alto el fuego de 45 días que podría conducir al fin definitivo de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

Antes de la comparecencia, Trump afirmó a un grupo de periodistas que la propuesta de paz presentada por Teherán es "significativa" pero que "no es suficientemente buena".