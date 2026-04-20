En Las Vegas, el discurso económico de Trump se topa con un público escéptico

Rosemary Flores llegó al auditorio del hotel donde el presidente Donald Trump pronto presumiría de sus logros económicos, vestida con un sombrero de Estados Unidos adornado con lentejuelas, ansiosa por verlo, pero preocupada de que el presidente se hubiera olvidado de personas como ella. Aquí la gasolina cuesta alrededor de US$5 el galón, un aumento de casi 27% respecto del año pasado, y la tasa de desempleo se situó entre las más altas de las grandes áreas metropolitanas durante varios meses del año pasado, debido a la disminución de visitantes a esta ciudad dependiente del turismo.

Esta caída ha obligado a algunos pequeños negocios a reducir personal o cerrar, lo que deja sin trabajo a personas como el hijo de Flores, quien trabaja como camarero. “Esperamos que Trump haga un mejor trabajo”, dijo Flores, de 61 años, quien lo ha apoyado desde el 2016. “Pero cualquier presidente que no mejore, lo destituimos. Lamentablemente, es cierto”. Esta visita es el primer viaje de Trump al estado desde que reunió a los habitantes de Nevada días después de su investidura, el año pasado, tras una victoria histórica en un estado que no había votado por un candidato presidencial republicano desde el 2004.

Un año y medio después, las dificultades financieras han mermado los esfuerzos de Trump por celebrar su política de "no impuestos a las propinas" en la ciudad donde presentó la propuesta por primera vez, hace casi dos años, incluso para algunos de sus partidarios más fervientes. “Durante mi primer mandato tuvimos la mejor economía de la historia de nuestro país, y ahora la estamos arruinando”, dijo Trump, y luego añadió refiriéndose a Irán: “a pesar de nuestra pequeña distracción”. En un discurso de 45 minutos durante una mesa redonda, en un hotel del centro de Las Vegas, el gobernante insistió en que la economía estaba en auge y destacó sus políticas que ampliaron los créditos fiscales para padres trabajadores para compensar los gastos de cuidado infantil, así como las exenciones fiscales para la Seguridad Social, las horas extras y las propinas.

Un camarero y un policía afirmaron haberse beneficiado enormemente de dichas políticas. La ley que exime de impuestos a las propinas, aprobada por el Congreso el año pasado, permite a algunos trabajadores que las reciben deducir hasta US$25 mil en propinas de su renta imponible hasta el año fiscal 2028. Los críticos han señalado que esta medida es temporal y tiene excepciones, como, por ejemplo, que solo se aplica un crédito fiscal si dos personas que reciben propinas están casadas. “¿Está cumpliendo con las expectativas de algunos? Probablemente no”, dijo Greg Ferraro, analista político de Nevada con una larga trayectoria, al referirse a la política de “no gravar las propinas”. “Pero es mejor que no hablar del trabajo que hacen estas personas ni reconocer su dependencia de las propinas; esa es la conversación más profunda y significativa”, añadió Ferraro.

Los seis votos electorales de Nevada, su posición cerca del inicio del calendario de primarias presidenciales y su condición de uno de los estados indecisos más competitivos lo convierten en un campo de batalla constante: un lugar donde los republicanos alardean de un aumento en el registro de votantes, impulsado, en parte, por un repunte de conservadores que se mudan desde California, y donde los demócratas confían en una numerosa y creciente población latina y en poderosos sindicatos para recuperar terreno. En el 2024, la victoria de Trump se debió, en parte, a los giros a la derecha en el condado de Clark, una zona tradicionalmente demócrata centrada en Las Vegas y donde reside la mayor parte de la población de Nevada.



Durante su discurso, Trump destacó la política fiscal como un punto positivo en una economía que, según muchos votantes, aún se percibe como cara e inestable; una contradicción que representa un problema para el presidente y su partido a tan solo siete meses de las elecciones de mitad de mandato. Los demócratas están aprovechando la oportunidad. Un día antes de la visita de Trump, los miembros del Sindicato Culinario, una de las maquinarias de movilización electoral más poderosas de la política demócrata, se centraron en la asequibilidad mientras tocaban puertas para una contienda por el Senado estatal en una zona obrera del este de Las Vegas. Los dirigentes del sindicato culinario han argumentado que las políticas de inmigración y arancelarias de Trump han perjudicado la economía de Las Vegas.

La mayoría de las personas que abrieron la puerta el miércoles manifestaron de forma proactiva su enfado con Trump por su enfoque agresivo en la aplicación de la ley de inmigración y por lo cara que les parecía la vida bajo su mandato. “Durante mucho tiempo pensé que no importaba mucho quién estuviera allí”, afirmó Gregory McWilliams, un residente de 72 años, respecto de quién ocupa la Casa Blanca. “Ahora vemos que es un desastre”. McWilliams comentó que esta semana compró una sandía por US$11, que son US$5 más de lo que solía costar. Añadió que planea involucrarse en la política del Partido Demócrata por primera vez en su vida.



El panorama económico general ha sido desigual: las ganancias en la bolsa, junto con los precios persistentemente altos, han dejado a muchos votantes con una sensación de descontento. Trump ha argumentado que los estadounidenses no le dan suficiente crédito por haber reducido la inflación y haber formalizado las reducciones de impuestos, pero esa discrepancia se refleja en la opinión pública: según el promedio de encuestas nacionales de The Washington Post, el 60% de los estadounidenses desaprueba al presidente. Trump espera que la ley de recortes de impuestos y gastos del año pasado, que incluye la disposición de "no gravar las propinas", convenza a los votantes de que la Casa Blanca está trabajando arduamente para que sus vidas sean más asequibles.

Flores comentó que la política de no gravar las propinas ha motivado a su hijo a volver a trabajar, un pequeño paso hacia lo que ella espera sea un mayor apoyo a la clase trabajadora. El aparato republicano, liderado por el gobernador del estado, Joe Lombardo, quien se encuentra en una reñida contienda para conservar su escaño, argumenta que los altísimos precios de la gasolina se deben a la dependencia del estado de las refinerías de California, que están fuertemente reguladas. California suministra la gran mayoría del combustible de Nevada, y el estado lleva mucho tiempo lidiando con los altos precios de la gasolina. Lombardo no compareció junto al presidente el jueves, y este no mencionó su candidatura.

El gobernador, en un comunicado, afirmó que se reuniría por separado con Trump. "Nevada adora al presidente Trump", declaró Michael McDonald, el presidente del Partido Republicano de Nevada con más años de servicio en la historia y un poderoso aliado de Trump, a su llegada al evento del presidente el jueves, en el que se proponía eliminar los impuestos a las propinas. Añadió que se sentía optimista respecto a la contienda de Lombardo, que el Partido Demócrata considera una de las más reñidas del país. Joanna Gorman, de 72 años, dietista jubilada y expresidenta de una sección local del Partido Republicano femenino, coincide en que California tiene parte de la culpa, pero afirma que sabe que el precio de la gasolina ha aumentado recientemente porque Trump decidió declarar la guerra a Irán.

“No culpo a Trump”, dijo. “Tenía que entrar ahí y luchar, por supuesto”. Gorman no siempre estuvo dispuesta a aceptar la acción militar. En la universidad, viajaba en autobús a Washington para manifestarse contra la guerra de Vietnam y llevaba una pulsera grabada con el nombre de un prisionero de guerra, negándose a quitársela hasta que este regresara a casa. Pero Gorman ha cambiado de opinión. Cree en Trump cuando dice que Estados Unidos debe impedir que Irán tenga un arma nuclear; una confianza en su presidente que, según ella, comenzó cuando lo vio en "El Aprendiz" y se afianzó a medida que él defendía un tipo de cultura cristiana que ella reconocía como propia.

“Él puede tomar una decisión y mantenerse firme en ella”, dijo ella. “Admiro su valentía”. Incluso cuando eso significa que la gasolina le sale más cara, dijo, y sus dos libras de uvas de Costco le costaron US$9.99.