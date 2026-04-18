Trump advierte a Irán que “no puede chantajear” a EE. UU. con Ormuz en medio de tensiones

Este sábado 18 de abril, en Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su gobierno mantiene una postura firme frente a Irán, en el contexto de un conflicto marcado por el control del estrecho de Ormuz, negociaciones indirectas y amenazas de reanudar acciones militares si no se logra un acuerdo en los próximos días.

El presidente Donald Trump declaró que Irán “no puede chantajear” a Estados Unidos mediante el cierre del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial. Durante una intervención en el Despacho Oval, el mandatario restó importancia a la amenaza iraní y aseguró que su país mantiene el control de la situación.

Trump sostuvo que, pese a los intentos históricos de Teherán por utilizar este paso estratégico como herramienta de presión, la actual coyuntura demuestra una menor capacidad operativa iraní. Incluso afirmó que la República Islámica ha perdido poder militar, señalando que “no tiene Armada, no tiene Fuerza Aérea, no tiene líderes”.

Tensión en el estrecho de Ormuz y su impacto global

El estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente el 20 % del petróleo mundial, ha sido epicentro del conflicto desde que Irán lo bloqueó el pasado 28 de febrero como represalia por acciones militares de Estados Unidos e Israel.

Aunque Teherán anunció recientemente una apertura parcial para buques comerciales, las Fuerzas Armadas iraníes confirmaron este sábado que el paso marítimo volvió a estar bajo “control estricto”, en respuesta al bloqueo naval estadounidense sobre sus puertos.

Este escenario genera preocupación en los mercados internacionales debido al impacto potencial en el suministro energético y en los precios del petróleo.

Negociaciones tensas y sin concesiones

En paralelo, Irán confirmó que está evaluando nuevas propuestas de Estados Unidos transmitidas a través de Pakistán, pero advirtió que no hará “ninguna concesión” en las negociaciones.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní subrayó que cualquier avance dependerá de que Washington abandone lo que calificó como “exigencias excesivas”. Las conversaciones más recientes, celebradas en Islamabad, terminaron sin acuerdo, principalmente por diferencias en torno al programa nuclear iraní y el control del estrecho.

Además, Teherán dejó claro que no reabrirá completamente el paso marítimo mientras continúe el bloqueo estadounidense, al considerar esta medida como una violación del alto el fuego.

Advertencias de Trump y posible escalada militar

Trump también advirtió que podría no extender el actual cese al fuego, que expira el próximo miércoles, si no se alcanza un acuerdo de paz. En ese caso, anticipó que podrían reanudarse los bombardeos sobre objetivos iraníes.

El mandatario incluso mencionó la posibilidad de intervenir para extraer uranio enriquecido en colaboración con Irán, una propuesta que ya fue rechazada por el gobierno iraní.

A pesar de estas tensiones, Trump insistió en que las conversaciones avanzan de manera favorable y expresó su expectativa de lograr un acuerdo en “uno o dos días”, aunque el panorama sigue siendo incierto.

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