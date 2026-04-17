¿Dinero por uranio?: la propuesta de EE. UU. de descongelar US$20 mil millones de fondos de Irán

Según declaraciones del medio Axios, Estados Unidos e Irán, como parte de sus negociaciones para poner fin a la guerra, han considerado, entre varios temas, que el país de Donald Trump desbloquee más de US$20 mil millones en fondos iraníes.

Esta decisión sería a cambio de que Irán renuncie a sus reservas de uranio enriquecido, según el medio, que citó a dos funcionarios de EE. UU. y a otras dos personas que han estado de cerca en las negociaciones entre ambos países.

Axios señala que una de las prioridades de Donald Trump es evitar que Irán acceda a reservas de casi 2 mil kilogramos de uranio enriquecido, las cuales están enterradas en instalaciones nucleares.

Por otro lado, Irán busca que EE. UU. descongele sus fondos, además de afirmar que habrá negociaciones para determinar en qué puede utilizarse dicho dinero.

Axios señala que, desde que comenzaron las conversaciones entre ambos países, estas han registrado avances, y un acuerdo en algunos de los temas más importantes pondría fin al conflicto que comenzó el pasado 28 de febrero.

Donald Trump afirmó el pasado 16 de abril que las negociaciones continuarían este fin de semana, con una segunda ronda de conversaciones.

Axios señaló que, en un primer momento, EE. UU. ofreció a Irán liberar US$6 mil millones para alimentos, medicinas y otros insumos.

Irán lo habría rechazado y, en su lugar, exigió la liberación de US$27 mil millones, pero la cifra que ambos países han discutido es de US$20 mil millones.

Mientras tanto, Estados Unidos habría solicitado a Irán que entregue todo su material nuclear, pero el país de Medio Oriente dijo que solo iba a "rebajarlo".

Finalmente, Axios afirma que el debate sobre el uranio enriquecido consiste en que parte del material sería enviado a un "tercer país", del cual se desconoce cuál es.

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