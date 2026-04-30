Hallada en Venezuela: capturan a Erika “N”, principal sospechosa de la muerte de Carolina Flores en México

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó el pasado 29 de abril sobre la captura de Erika Marí "N", presunta responsable de la muerte de la exreina de belleza Carolina Flores, en Polanco.

Mediante varias publicaciones en redes sociales, las autoridades mexicanas informaron que Erika fue detenida en Venezuela y es la principal sospechosa de la muerte de Flores, una joven de 27 años cuyo caso se volvió mediático debido a que la sospechosa es su propia nuera.

"Tras los hechos, la Fiscalía CDMX inició la investigación que permitió establecer su probable participación. Con base en los datos de prueba recabados, el 17 de abril del 2026 —un día después de presentada la denuncia— se obtuvo de un juez de control la orden de aprehensión correspondiente", indicó la fiscalía de México.

Además, las autoridades compartieron una fotografía de Erika en redes sociales al momento de su captura.

La FGJCDMX añadió que se gestionó una notificación roja por parte de la Interpol para iniciar la búsqueda internacional de Erika.

"Esto permitió a las autoridades venezolanas localizarla y detenerla", señalaron.

Detenida en Venezuela probable responsable de feminicidio cometido en la alcaldía Miguel Hidalgo



La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) informa que, en coordinación con autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, fue detenida Erika María… pic.twitter.com/3TDW5dZGDT — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 30, 2026

Actualmente, la sospechosa, según las autoridades, se encuentra bajo custodia de las autoridades venezolanas, mientras se gestiona su extradición a México.

Los hechos ocurrieron el pasado 15 de abril, cuando el cuerpo de Flores fue hallado dentro de su vivienda en Polanco. Cámaras de seguridad instaladas en el hogar mostraron el supuesto momento en que Erika, nuera de la víctima, le habría disparado en varias ocasiones.

El caso provocó más revuelo al saberse que el esposo de la víctima se encontraba en el hogar al momento del ataque.

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