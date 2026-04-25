Revelan la conversación entre Carolina Flores y su suegra, previo al asesinato de la exreina de belleza

Una cámara con sensor de movimiento, que presuntamente colocó Carolina Flores en el área del cunero de su hija, captó los momentos previos al asesinato de la exreina de belleza originaria de Baja California, México.

El video, difundido por el periodista Carlos Jiménez, muestra una conversación entre la víctima y su suegra, identificada como Erika María “N”, antes del ataque ocurrido el pasado 15 de abril en un departamento de la colonia Polanco, en la Ciudad de México.

En la grabación, Carolina Flores le pregunta a su suegra cómo llegó a la capital del país.

Erika María “N” responde que viajó por carretera desde Ensenada, Baja California, y que el trayecto estuvo, según sus propias palabras, “medio mareado”.

Momentos después, al escucharse el paso de una patrulla en las inmediaciones, la suegra pregunta por la presencia policial. La víctima le responde que “hace poquito mataron a alguien por aquí”.

Según las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), las indagatorias apuntan a que Erika María “N” habría viajado desde Ensenada con la intención de asesinar a Carolina Flores, derivado de conflictos personales previos entre ambas.

Segundos después de esa breve conversación, las imágenes muestran a la víctima dirigirse hacia una habitación, seguida por su suegra. Allí, de acuerdo con los reportes iniciales, Erika María “N” sacó un arma de fuego y le disparó a Carolina en la cabeza y el tórax, lo que causó su muerte en el lugar.

El video también registra la reacción de Alejandro Sánchez, esposo de Carolina e hijo de la imputada, quien ingresó a la habitación tras escuchar las detonaciones.

De acuerdo con lo que se escucha en la grabación, Alejandro llegó al cuarto y le preguntó a su madre: “¿Qué fue eso? ¿Qué hiciste? ¿Estás loca?”, a lo que Erika responde: “Nada, me hizo enojar”.

La conversación continúa cuando Alejandro le cuestiona a su madre qué le pasaba, ya que Carolina “es de su familia”, a lo que Erika responde: “Tu familia es mía, tú eres mío y ella no”.

TOMÓ SUS MALETAS, PIDIÓ un TAXI y HUYÓ

La @FiscaliaCDMX descubrió q después de matar a Carolina, su suegra dejó su pistola en la cocina, tomó sus maletas, pidió un taxi y se fue.

Su hijo, no hizo nada para detenerla.

Agentes de @PDI_FGJCDMX andan tras ella.



El caso #C4EnAlerta pic.twitter.com/JWUN6DlS4v — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 24, 2026

Según N+, Alejandro Sánchez no intervino para detener a su madre. Las autoridades capitalinas han detectado inconsistencias en su declaración, por lo que su testimonio continúa bajo análisis, aunque hasta el momento no se ha informado de ninguna acción legal en su contra.

De acuerdo con los reportes, tras el ataque, Erika María “N” dejó el arma en la cocina del departamento, recogió sus maletas, solicitó un servicio de taxi y abandonó el lugar. Actualmente se encuentra prófuga de la justicia, con una orden de aprehensión en su contra.

Reyna Gómez Molina, madre de Carolina Flores, declaró a Univisión que las fricciones entre su hija y Erika María se habían vuelto insostenibles durante el embarazo de la víctima. Según Alejandro Sánchez, la pareja tomó la decisión de mudarse a la Ciudad de México precisamente para alejarse de los problemas familiares que enfrentaban en Baja California.

La FGJ confirmó el inicio formal de la investigación el 16 de abril, bajo el protocolo de feminicidio, tras la denuncia presentada un día después del crimen. Las autoridades continúan con las diligencias para localizar a Erika María “N” y determinar la posible participación de otras personas en el caso.