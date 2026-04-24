Caso Carolina Flores: esposo explica por qué permaneció junto al cuerpo tras el crimen cometido por su madre

El asesinato de Carolina Flores Gómez, exreina de belleza de Baja California, ocurrido el 15 de abril en un departamento de la colonia Polanco, Ciudad de México, continúa bajo investigación luego de que su esposo, Alejandro Sánchez, tardara un día en denunciar el hecho, al asegurar que permaneció en la vivienda “tratando de alimentar al bebé” de ambos, quien aún está en etapa de lactancia.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, el hombre “permaneció un día con el cuerpo tratando de alimentar al bebé”.

La sospechosa del crimen es la madre de Sánchez, cuyo ataque quedó grabado en una cámara de vigilancia ubicada en el hogar de la pareja.

“ASÍ COMENZÓ TODO. MANEJÓ por DÍAS PARA MATAR a CAROLINA. La cámara con sensor de movimiento que puso Caro para su bebé captó todo lo que pasó con su suegra. Según su esposo, él permaneció un día con el cuerpo tratando de alimentar al bebé pues aún está en lactancia”, escribió el comunicador el 23 de abril en la red social X.

El periodista no detalló otros motivos que expliquen por qué el esposo esperó un día para dar aviso a las autoridades.

ASÍ COMENZÓ TODO.



MANEJÓ por DÍAS PARA MATAR a CAROLINA

La cámara con sensor d movimiento q puso Caro para su bb, captó todo lo q pasó con su suegra.

Según su esposo, él permaneció un día con el cuerpo tratando de alimentar al bb pues aún está en lactancia.@FiscaliaCDMX alista… pic.twitter.com/NPbQ1OXpxQ — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 23, 2026

Un día después denunció el crimen

Según el programa C4 En Alerta, Alejandro Sánchez acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México “acompañado de su abogado” el 16 de abril, un día después del asesinato.

Fue en ese momento cuando notificó a la familia de la víctima.

La llamada a la madre de Carolina Flores

Reyna Gómez Molina, madre de la víctima, relató que recibió la llamada ese mismo día.

“El jueves a la 13.35 recibí la llamada por parte de mi yerno. Le dije: ‘¿Cómo está la Caro? ¿Cómo está la Caro?’. Y ya fue que me dijo que estaba muerta”, declaró el 22 de abril en el programa ¡Siéntese Quien Pueda!.

“Yo empecé a gritar como loca y a lo lejos escuchaba una voz de una mujer. ‘Dime que la que está hablando es mi hija’, le decía. Me dijo:

‘No, señora, estoy en la fiscalía y me están hablando. Es que mi mamá le disparó’”, agregó.

La explicación del retraso

Según la madre, su yerno justificó la demora por la situación del bebé.

“Pensando en que si a él lo llevaban detenido, el bebé se iba a ir a una casa hogar. Se preocupó por grabar videos para que supieran cómo darle de comer (al menor) en lo que él iba a estar ausente haciendo todos los trámites. Eso es lo que él a mí me dijo”, expresó.

IMPACTADA CON LA FRIALDAD Y LOQUERA de la SUEGRA, el comportamiento del ESPOSO y la tranquilidad de la MADRE de CARO dando entrevistas. En lugar de estar en la CDMX reclamando el cuerpo de su hija, o a su nieto. 😔

-en paz descanse- #SinAfánDeMolestar#sientesequienpueda pic.twitter.com/D0xS2I4PP1 — Laura Estrada Tv (@LauraEstradaTv) April 24, 2026

Durante la entrevista, la presentadora Kerly Ruiz intervino al señalar que el cuerpo permanecía en la vivienda, a lo que la madre respondió: “Lo mismo le pregunté yo”.

“Le dije: ‘Alex, tú estabas con el bebé’ y, textualmente, así le dije: ‘¿La Caro estaba ahí tirada?’ y él me dijo: ‘¿Es en serio su pregunta?’ y yo dije: ‘Claro que es en serio mi pregunta… O sea, cómo pudiste estar con ella tanto tiempo y ella ahí tirada’”, recordó.

Investigación y orden de captura

El caso es investigado como feminicidio por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La principal sospechosa es Erika María Guadalupe Herrera Coriand, suegra de la víctima.

TOMÓ SUS MALETAS, PIDIÓ un TAXI y HUYÓ

La @FiscaliaCDMX descubrió q después de matar a Carolina, su suegra dejó su pistola en la cocina, tomó sus maletas, pidió un taxi y se fue.

Su hijo, no hizo nada para detenerla.

Agentes de @PDI_FGJCDMX andan tras ella.



El caso #C4EnAlerta pic.twitter.com/JWUN6DlS4v — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 24, 2026

El 23 de abril, un juez de control giró una orden de aprehensión en su contra. La mujer, de 63 años, permanece prófuga desde el 15 de abril. Hasta el momento, no hay personas detenidas.

Cronología del caso Carolina Flores

15 de abril: Carolina Flores es atacada a balazos dentro de su departamento en la colonia Polanco, Ciudad de México.

Carolina Flores es atacada a balazos dentro de su departamento en la colonia Polanco, Ciudad de México. 16 de abril: Su esposo presenta la denuncia ante la fiscalía; autoridades localizan el cuerpo.

Su esposo presenta la denuncia ante la fiscalía; autoridades localizan el cuerpo. Días posteriores: Se difunde un video que apunta a la suegra como presunta responsable.

Se difunde un video que apunta a la suegra como presunta responsable. 23 de abril: Un juez gira orden de captura contra Erika Herrera Coriand.

Un juez gira orden de captura contra Erika Herrera Coriand. 24 de abril: Continúan las investigaciones sin personas detenidas.

¿Quién era Carolina Flores Gómez?

Carolina Flores Gómez, de 27 años, fue Miss Teen Universe Baja California y participó en certámenes de belleza a nivel nacional. Con el paso de los años, se alejó del modelaje y formó una familia.

Al momento de su muerte, tenía una hija de ocho meses. Su caso generó indignación en México, especialmente por la difusión de un video que sugiere la participación de su suegra en el ataque. Con información de Univision.