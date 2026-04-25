Estas son las razones por las que EE. UU. está revocando cientos de ciudadanías

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Estas son las razones por las que EE. UU. está revocando cientos de ciudadanías

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ya investiga unos 400 casos de naturalización en los que se podría haber cometido fraude migratorio.

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WASHINGTON (United States), 20/02/2026.- A banner of US President Donald Trump hangs from the side of the Department of Justice (DOJ) in Washington, DC, USA, 20 February 2026. EFE/EPA/JIM LO SCALZO

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ya identificó al menos 384 casos de desnaturalización. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/JIM LO SCALZO)

La legislación federal de Estados Unidos indica que el Gobierno puede pedirle a un tribunal que despoje de la ciudadanía a aquellos quienes hayan obtenido de manera fraudulenta la ciudadanía estadounidense.

Según The New York Times, para que esto suceda, el Gobierno debe presentar pruebas ante un juez federal mediante un proceso civil o penal.

Las principales razones para revocar la ciudadanía, según el medio estadounidense, son:

  • Matrimonios falsos o simulados
  • Antecedentes penales ocultos
  • Cometer delitos

Esta desnaturalización es poco común, ya que, entre 1990 y el 2017 este tipo de casos sumaron 305, un aproximado de 11 por año; sin embargo, entre el 2017 y el 2025 el número aumentó a 120.

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Este tipo de casos sigue en aumento, ya que el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) ya identificó al menos a 384 estadounidenses a los que desea revocar la ciudadanía.

Este aumento de casos se debe a la ofensiva migratoria del Gobierno de Donald Trump, que también apunta a los beneficiarios de green cards. Además, el esfuerzo por reclutar a fiscales regulares para que se ocupen de este tipo de casos ha sido inusual en las últimas décadas y se produce pocos meses después de que funcionarios del Gobierno de Trump ordenaran a los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional que remitieran al DOJ más de 200 casos de desnaturalización al mes, según The New York Times.

La abogada de inmigración Kelly Ortega declaró a N+ Univisión que estas acciones “pueden ser resultados erróneos porque son fiscales que tal vez no tienen el entrenamiento”, lo que podría provocar entorpecimiento en los procesos.

Sin embargo, Ortega indica que las personas naturalizadas que sí hicieron las cosas bien “no deben temer”.

“El fraude de ciudadanía es un delito grave; quien haya infringido la ley y obtenido la ciudadanía mediante fraude y engaño tendrá que rendir cuentas”

Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca

El portavoz del DOJ, Matthew Tragesser, mencionó que los funcionarios estaban “persiguiendo el mayor volumen de remisiones de desnaturalización de la historia” y añadió que “el Departamento de Justicia está completamente enfocado en erradicar a los extranjeros delincuentes que defraudan el proceso de naturalización”.

A esto se le suma que, durante la semana, el director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), Joseph B. Edlow, anunció una reevaluación exhaustiva de las tarjetas de residencia otorgadas en años recientes y durante la administración del expresidente Joe Biden.

Según Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, “el fraude de ciudadanía es un delito grave; quien haya infringido la ley y obtenido la ciudadanía mediante fraude y engaño tendrá que rendir cuentas”.

ESCRITO POR:

Belinda S. Martínez

Periodista de Prensa Libre del área de bienestar y cultura.

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