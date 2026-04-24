Cómo funciona la ley SB4, que permite a la policía de Texas arrestar y expulsar a migrantes

Debido a un fallo de un tribunal de apelaciones, ahora la Policía estatal de Texas podrá detener y expulsar de EE. UU. a personas que sospeche estén en el país de forma irregular.

El tribunal permitió que entrara en vigor la ley denominada SB4, la cual había sido aprobada por la Legislatura estatal en el 2023, pero se encontraba suspendida luego de demandas de organizaciones civiles para frenarla.

Sin embargo, la ley SB4 volvió a entrar en vigor, ya que el tribunal dictaminó que las organizaciones de derechos humanos que la demandaron no tienen derecho procesal para llevar a cabo esa acción.

Esta ley otorga poder a las autoridades estatales para arrestar y retener a personas que sospechen hayan incurrido en este delito, y permite que jueces del estado ordenen la expulsión de migrantes a territorio mexicano.

Las organizaciones que demandaron la norma, entre ellas las ONG American Gateways y Las Americas Immigrant Advocacy Center, alegaron ante los tribunales que la ley SB4 es ilegal porque entra en un ámbito que corresponde exclusivamente al Gobierno federal: decidir quién puede entrar o no a EE. UU.

Además, interfiere con el trabajo de las autoridades federales e impide que los migrantes que cruzaron de manera irregular puedan pedir asilo.

Las organizaciones también han argumentado que, cuando entre en vigor, esta ley puede propiciar que las autoridades locales actúen de forma discriminatoria contra las comunidades hispanas y las minorías étnicas y raciales.

La policía estatal de Texas podrá detener y expulsar del país a las personas que sospeche están en Estados Unidos de manera irregular.https://t.co/qBNGTpxSTQ — EFE Noticias (@EFEnoticias) April 24, 2026

Texas aprobó la ley SB4 durante el Gobierno del expresidente Joe Biden (2021-2025), en medio de un aumento récord en la cantidad de personas que cruzaban la frontera sur de manera irregular y un enfrentamiento entre Texas y la Administración demócrata.

Ahora, bajo la Administración de Donald Trump, los cruces irregulares en la frontera han disminuido a su punto más bajo en años, y el Gobierno emprende una campaña de arrestos masivos de inmigrantes en el interior del país.

La ley SB4 entrará en vigor en un momento en el que el gobernador Greg Abbott ha presionado a las principales ciudades del estado —entre ellas Houston, Dallas y Austin— para que no limiten la colaboración entre la Policía local y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), ante el rechazo de la ciudadanía a las políticas de “mano dura” del Gobierno de Trump.

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