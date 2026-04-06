“Un crimen horrible”: el caso de la madre acusada de someter a su hijo de tres años a cirugías en Texas

Una mujer de Texas fue recientemente acusada de un caso de maltrato médico infantil, ya que habría manipulado los registros médicos de su hijo de tres años para que le practicaran procedimientos y cirugías innecesarias.

De acuerdo con medios como NBC, que citaron declaraciones de la Oficina del Sheriff del condado de Tarrant, Texas, la mujer incluso habría permitido que su hijo fuera sometido a una cirugía en la que se le insertó una sonda de alimentación.

La mujer, identificada como Kaitlyn Rose, enfrenta cargos como lesiones a un menor y agresión agravada con arma mortal.

El sheriff Bill Waybourne calificó el caso como un "crimen horrible" y afirmó que este tipo de situaciones suele ser difícil de investigar.

"Estos casos suelen ser complejos y difíciles de investigar, lo que puede llevar a que se pasen por alto dentro del sistema de justicia penal", afirmó el sheriff.

Además, Waybourne concedió una entrevista a NBC, en la que dijo que se trata de un caso "repugnante".

🇺🇸 | Una madre obligó a su hijo de 3 años a usar sonda de alimentación y silla de ruedas por medio de operaciones médicas innecesarias.



Kaitlyn Rose Laura, de 30 años, simuló discapacidades como parálisis cerebral en el niño, quien fue retirado de su custodia en Texas tras… pic.twitter.com/isU7n1J3Wh — Actualidad Viral (@ActualidaViral) April 6, 2026

"Es absolutamente repugnante que haya una persona que, a sabiendas y de forma intencionada, simplemente torture a un niño", dijo Waybourne.

NBC cita la declaración jurada de la detención de Rose, en la que se señala que la mujer habría engañado a diferentes profesionales de la salud al decir que su hijo tenía problemas de alimentación y para ganar peso.

En concreto, la declaración cita cómo Rose engañó a los médicos de un hospital llamado Cook Children's Medical Center al decirles que su hijo había dejado de comer alimentos sólidos a los dos años.

Kaitlyn Rose Laura faces felony charges for alleged medical child abuse, also known as Munchausen Syndrome by Proxy. Authorities say she faked a child's symptoms to obtain unnecessary surgeries and donations. https://t.co/5nNKqwjZFE — FOX 4 NEWS (@FOX4) April 2, 2026

Rose habría agregado que tuvo problemas durante el parto y que requirió altos niveles de oxígeno y medicación.

"Siempre ha tenido dificultades para ganar peso y alcanzar su índice de masa corporal idóneo", habría señalado la declaración jurada.

Lea también: Los detalles del caso de un hombre que lanzó supuestos restos humanos a un edificio del FBI en Texas



