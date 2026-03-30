Estudiante de 15 años dispara contra su maestra durante clase en escuela de Texas y luego se quita la vida

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Estudiante de 15 años dispara contra su maestra durante clase en escuela de Texas y luego se quita la vida

Un estudiante de 15 años atacó a su maestra en plena clase en una secundaria de Texas y luego se suicidó; la docente fue hospitalizada y su estado es reservado.

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Policías resguardan la secundaria Hill Country College Preparatory High School, en Bulverde, Texas, donde un estudiante de 15 años disparó contra su maestra durante una clase, y luego se quitó la vida. (Foto Prensa Libre: Tomada de la cuenta de X @News4SA)

Policías resguardan la secundaria Hill Country College Preparatory High School, en Bulverde, Texas, donde un estudiante de 15 años disparó contra su maestra durante una clase, y luego se quitó la vida. (Foto Prensa Libre: Tomada de la cuenta de X @News4SA)

Un estudiante de 15 años disparó contra su maestra durante una clase en una escuela secundaria de Texas, Estados Unidos, y luego se suicidó, informaron este lunes 30 de marzo autoridades locales.

El ataque ocurrió en la secundaria Hill Country College Preparatory High School, en Bulverde, según la Oficina del Sheriff del Condado de Comal.

La maestra herida fue trasladada a un hospital en San Antonio, donde permanece en estado reservado, de acuerdo con reportes oficiales.

El estudiante murió en el lugar por un disparo autoinfligido, indicó la oficina del sheriff.

Las autoridades informaron que no hubo otros heridos y que investigan cómo el menor tuvo acceso al arma de fuego.

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ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

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