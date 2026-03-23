Los detalles del caso de un hombre que lanzó supuestos restos humanos a un edificio del FBI en Texas

Medios como Telemundo y NBC News informaron del caso de un hombre de Texas que habría sido señalado de abusar de un cadáver y lanzar supuestos restos humanos a un edificio propiedad del FBI.

Las autoridades señalaron que el hombre también habría grabado un video y lo publicó en YouTube del momento en que lanza los supuestos restos humanos, los cuales estaban dentro de un balde.

Telemundo afirmó que el hombre fue identificado como Michael Chadwick Fry, de 41 años, y que habría sido arrestado el pasado 19 de marzo.

Según información del Departamento de Policía de Bartonville, todo habría iniciado el pasado 16 de marzo, cuando la Policía recibió una llamada de la supuesta madre de Fry, quien lo acusó de llamarla para pedirle dinero y así rentar un vehículo.

La madre, al cuestionar a Fry por qué necesitaba un vehículo, se sorprendió cuando el hombre dijo que era para "mover un cuerpo".

🤢Threw Bucket of Human Remains That He Dug Up from Cemetery Over FBI Dallas Fence.



Michael Chadwick Fry has been arrested for abusing a corpse after he allegedly dug up remains from a local cemetery



He was connected to the crime when he asked his mom for money to rent a… pic.twitter.com/uAmRB17p50 — American Crime Stories (@AmericanCrime01) March 22, 2026

Posteriormente, las autoridades recibieron información de la hermana de Fry, quien les dijo que el hombre se "grabó a sí mismo" en uno de los edificios del FBI en Dallas.

Man who rammed truck into Dallas TV station arrested again for tossing human remains at FBI office https://t.co/yWv5J7AcBU — Daily Mail US (@Daily_MailUS) March 23, 2026

Las autoridades del FBI afirmaron que revisaron el interior del balde que Fry lanzó al edificio y dijeron que había "huesos" que presuntamente eran restos humanos.

Además, Fry habría subido otros videos, como uno en donde se le ve con un cráneo y otros supuestos restos óseos.

No es la primera vez que se tiene conocimiento de esta persona en un delito, ya que en el 2018 Fry fue detenido por chocar su vehículo contra un edificio en Dallas.

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