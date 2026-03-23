Internacional
Los detalles del caso de un hombre que lanzó supuestos restos humanos a un edificio del FBI en Texas
Un hombre en Texas lanzó supuestos restos humanos en un edificio del FBI en Texas y se habría grabado en un video.
FOTO ILUSTRATIVA. Un miembro del Departamento de Seguridad Nacional espera cerca de la calle Bourbon, bloqueada al tráfico, en Nueva Orleans, Luisiana, EE. UU., el 2 de enero de 2025. (Foto Prensa Libre: EFE)
Medios como Telemundo y NBC News informaron del caso de un hombre de Texas que habría sido señalado de abusar de un cadáver y lanzar supuestos restos humanos a un edificio propiedad del FBI.
Las autoridades señalaron que el hombre también habría grabado un video y lo publicó en YouTube del momento en que lanza los supuestos restos humanos, los cuales estaban dentro de un balde.
Telemundo afirmó que el hombre fue identificado como Michael Chadwick Fry, de 41 años, y que habría sido arrestado el pasado 19 de marzo.
Según información del Departamento de Policía de Bartonville, todo habría iniciado el pasado 16 de marzo, cuando la Policía recibió una llamada de la supuesta madre de Fry, quien lo acusó de llamarla para pedirle dinero y así rentar un vehículo.
La madre, al cuestionar a Fry por qué necesitaba un vehículo, se sorprendió cuando el hombre dijo que era para "mover un cuerpo".
Posteriormente, las autoridades recibieron información de la hermana de Fry, quien les dijo que el hombre se "grabó a sí mismo" en uno de los edificios del FBI en Dallas.
Las autoridades del FBI afirmaron que revisaron el interior del balde que Fry lanzó al edificio y dijeron que había "huesos" que presuntamente eran restos humanos.
Además, Fry habría subido otros videos, como uno en donde se le ve con un cráneo y otros supuestos restos óseos.
No es la primera vez que se tiene conocimiento de esta persona en un delito, ya que en el 2018 Fry fue detenido por chocar su vehículo contra un edificio en Dallas.
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