Los videos publicados por la policía de Texas que muestran el tiroteo en Austin que dejó cuatro fallecidos

Luego de que el pasado 1 de marzo se registrara un tiroteo en un bar de Austin, Texas, que dejó cuatro fallecidos y más de 15 heridos, la Policía ha divulgado material relacionado con el incidente.

En concreto, las autoridades han publicado videos de cámaras de seguridad, imágenes tomadas por cámaras corporales y grabaciones de llamadas al 911, efectuadas en el momento en que ocurrió el tiroteo.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 2 horas en una zona popular de Austin donde hay varios bares frecuentados por estudiantes universitarios.

El tirador, según las autoridades, fue identificado como Ndiaga Diagne, ciudadano estadounidense de origen senegalés que vivía en los suburbios de Austin.

Los videos publicados por la Policía muestran cómo Diagne camina entre varios automóviles estacionados con un arma de fuego.

JUST IN: Austin police release body cam footage of them taking down the Islamist gunman who opened fire on people at a bar in downtown Austin.



Officers were seen rushing towards Ndiaga Diagne, a Senegalese immigrant, before firing on him.



"His only interaction with law… pic.twitter.com/QhPEaZHtGc — Collin Rugg (@CollinRugg) March 5, 2026

Posteriormente, las autoridades confirmaron en conferencia de prensa que el arma era un rifle AR-15.

Los videos tomados por las cámaras corporales de los agentes de seguridad muestran cómo las personas corren del lugar para buscar refugio, mientras los oficiales tratan de neutralizar al tirador.

"A medida que más agentes llegaron, fueron dirigidos hacia la ubicación del sospechoso por personas valientes que se vieron atrapadas en esta pesadilla", dijo Lisa Davis, jefa de Policía de Austin, según CNN.

Las investigaciones del tiroteo continúan, en especial porque las autoridades quieren determinar si las acciones de Diagne están de alguna manera relacionadas con las ofensivas militares entre Irán y EE. UU.

