Videos: los detalles del tiroteo durante un partido de hockey en Rhode Island que dejó al menos tres fallecidos

Este 16 de febrero, las autoridades de Estados Unidos informaron sobre un tiroteo ocurrido durante un partido de hockey que se llevaba a cabo en una pista de hielo en Pawtucket, estado de Rhode Island.

La información preliminar que manejan las autoridades indica que al menos tres personas han fallecido, incluido el atacante.

Medios como el canal WJAR, que citaron al alcalde, señalaron que entre las víctimas se encuentra una menor de edad.

Por otro lado, medios como CNN afirman que el tiroteo pudo originarse por una supuesta disputa doméstica, ya que el atacante habría disparado contra miembros de su propia familia.

Dan McKee, gobernador de Rhode Island, afirmó mediante un mensaje en la red social X que las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas del tiroteo.

🚨🇺🇸 ICE RINK TRAGEDY IN RHODE ISLAND



🔴 Police say four people — believed to be members of the same family — were found d3ad at an ice skating rink in Pawtucket in what is being investigated as a m*rder-s*ic*de.



⚖️ Authorities are reviewing the timeline and circumstances… pic.twitter.com/qOkQ5DjRGV — THE INFORMANT USA 🇺🇸 (@TheInformantUSA) February 16, 2026

Además, en redes sociales se han viralizado numerosos videos en los que se observa el exterior de la pista de hielo ante la presencia policial, así como a los cuerpos de socorro auxiliando a las personas heridas.

🇺🇲Al menos dos personas, incluida una niña, murieron después de que un hombre armado abriera fuego durante un torneo de hockey de secundaria en el estado de Rhode Island, Estados Unidos.https://t.co/U0yp8vVFie pic.twitter.com/BA70K132yP — Ada Jitza Cortés 🇺🇸🇵🇷 (@ajitza) February 16, 2026

En otro video —aún no verificado— se observa el supuesto momento en que las personas dentro de la pista de hielo comienzan a correr tras los disparos del atacante.

Lea también: Una venganza y crimen organizado: los detalles del tiroteo en el barrio La Casona, Los Amates, Izabal, que dejó tres heridos