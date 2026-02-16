Internacional
Videos: los detalles del tiroteo durante un partido de hockey en Rhode Island que dejó al menos tres fallecidos
Al menos tres fallecidos, incluida una menor de edad, se registraron este 16 de febrero tras un tiroteo durante un partido de hockey en Rhode Island.
La policía se encuentra fuera del perímetro creado alrededor del estadio Dennis M Lynch Arena, donde se produjo un tiroteo esta mañana en Pawtucket, Rhode Island, el 16 de febrero de 2026. (Foto Prensa Libre: AFP)
Este 16 de febrero, las autoridades de Estados Unidos informaron sobre un tiroteo ocurrido durante un partido de hockey que se llevaba a cabo en una pista de hielo en Pawtucket, estado de Rhode Island.
La información preliminar que manejan las autoridades indica que al menos tres personas han fallecido, incluido el atacante.
Medios como el canal WJAR, que citaron al alcalde, señalaron que entre las víctimas se encuentra una menor de edad.
Por otro lado, medios como CNN afirman que el tiroteo pudo originarse por una supuesta disputa doméstica, ya que el atacante habría disparado contra miembros de su propia familia.
Dan McKee, gobernador de Rhode Island, afirmó mediante un mensaje en la red social X que las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas del tiroteo.
Además, en redes sociales se han viralizado numerosos videos en los que se observa el exterior de la pista de hielo ante la presencia policial, así como a los cuerpos de socorro auxiliando a las personas heridas.
En otro video —aún no verificado— se observa el supuesto momento en que las personas dentro de la pista de hielo comienzan a correr tras los disparos del atacante.
