Videos: los detalles del tiroteo durante un partido de hockey en Rhode Island que dejó al menos tres fallecidos

Internacional

Videos: los detalles del tiroteo durante un partido de hockey en Rhode Island que dejó al menos tres fallecidos

Al menos tres fallecidos, incluida una menor de edad, se registraron este 16 de febrero tras un tiroteo durante un partido de hockey en Rhode Island.

|

time-clock

US-CRIME-SHOOTING

La policía se encuentra fuera del perímetro creado alrededor del estadio Dennis M Lynch Arena, donde se produjo un tiroteo esta mañana en Pawtucket, Rhode Island, el 16 de febrero de 2026. (Foto Prensa Libre: AFP)

Este 16 de febrero, las autoridades de Estados Unidos informaron sobre un tiroteo ocurrido durante un partido de hockey que se llevaba a cabo en una pista de hielo en Pawtucket, estado de Rhode Island.

La información preliminar que manejan las autoridades indica que al menos tres personas han fallecido, incluido el atacante.

Medios como el canal WJAR, que citaron al alcalde, señalaron que entre las víctimas se encuentra una menor de edad.

Por otro lado, medios como CNN afirman que el tiroteo pudo originarse por una supuesta disputa doméstica, ya que el atacante habría disparado contra miembros de su propia familia.

LECTURAS RELACIONADAS

WASHINGTON, DC - FEBRUARY 3: Marimar Martinez, who was shot 5 times by immigration enforcement agents in Chicago, testifies during a public forum on the violent use of force by Department of Homeland Security (DHS) agents, at the Dirksen Senate Office Building on Capitol Hill on February 03, 2026 in Washington, DC. The forum, hosted by Democratic lawmakers, is hearing testimony from Brent and Luke Granger, whose sister Renee Good, was shot and killed by ICE agents in Minneapolis and Marimar Martinez, who survived after being shot by CBP agents in Chicago. Aaron Schwartz/Getty Images/AFP (Photo by Aaron Schwartz / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Videos y audios contradicen al DHS: así embistieron y dispararon agentes federales a Marimar Martínez en Chicago

chevron-right
Agentes de la Policía Montada de Canadá aseguran el perímetro de la escuela secundaria de Tumbler Ridge, tras el tiroteo que dejó 10 muertos. (Foto Prensa Libre: Tomada de @theinformant_x)

Quiénes fueron las ocho víctimas del tiroteo ocurrido en la localidad de Tumbler Ridge, Canadá

chevron-right

Dan McKee, gobernador de Rhode Island, afirmó mediante un mensaje en la red social X que las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas del tiroteo.

Además, en redes sociales se han viralizado numerosos videos en los que se observa el exterior de la pista de hielo ante la presencia policial, así como a los cuerpos de socorro auxiliando a las personas heridas.

En otro video —aún no verificado— se observa el supuesto momento en que las personas dentro de la pista de hielo comienzan a correr tras los disparos del atacante.

Lea también: Una venganza y crimen organizado: los detalles del tiroteo en el barrio La Casona, Los Amates, Izabal, que dejó tres heridos

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU.  Hockey Hockey sobre Hielo Sucesos Estados Unidos Tiroteo Tiroteo en EE. UU. 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS