Quiénes fueron las ocho víctimas del tiroteo ocurrido en la localidad de Tumbler Ridge, Canadá

Internacional

Quiénes fueron las ocho víctimas del tiroteo ocurrido en la localidad de Tumbler Ridge, Canadá

La policía canadiense ha dado a conocer las identidades de las ocho víctimas del recién tiroteo ocurrido en una localidad de Tumbler Ridge, Canadá.

EFE

|

Agentes de la Policía Montada de Canadá aseguran el perímetro de la escuela secundaria de Tumbler Ridge, tras el tiroteo que dejó 10 muertos. (Foto Prensa Libre: Tomada de @theinformant_x)

Agentes de la Policía Montada de Canadá aseguran el perímetro de la escuela secundaria de Tumbler Ridge, tras el tiroteo que dejó 10 muertos. (Foto Prensa Libre: Tomada de @theinformant_x)

La Policía canadiense dio a conocer este jueves las identidades de los fallecidos en el tiroteo de la localidad de Tumbler Ridge que el pasado martes provocó la muerte de ocho personas y en el que la autora de los disparos se quitó la vida.

La Policía Montada de Canadá señaló en un comunicado que los muertos en la escuela secundaria de Tumbler Ridge son: Abel Mwansa, de 12 años, Ezekiel Schofield, de 13 años, Kylie Smith, de 12 años, Zoey Benoit, de 12 años, Ticaria Lampert, de 12 años y la maestra Shannda Aviugana-Durand, de 39 años.

Además, la autora de los disparos, Jesse Van Rootselaar, de 18 años, mató a su madre, Jennifer Jacobs, también conocida como Jennifer Strang, de 39 años, y a su hermano, Emmett Jacobs, de 11 años, en la vivienda que compartían.

La Policía canadiense ha indicado que Van Rootselaar, sufría problemas de salud mental. Además, en 2024, la Policía incautó varias armas en el domicilio de la familia aunque posteriormente las devolvió a su propietaria.

LECTURAS RELACIONADAS

US actor James Van Der Beek arrives for US rock band Green Day's concert at the Formula One United States Grand Prix weekend, at the Circuit of the Americas in Austin, Texas, on October 21, 2022. (Photo by SUZANNE CORDEIRO / AFP)

James Van Der Beek: Las series y películas que definieron la carrera del actor

chevron-right
Escena del crimen

Los detalles del tiroteo en Canadá que dejó nueve fallecidos y es calificado como uno de las más graves del país

chevron-right

El miércoles, el subdirector de la Policía Montada de Canadá en la provincia de Columbia Británica, Dwayne McDonald, indicó que a Van Rootseelaar se le asignó el sexo masculino al nacer y que la habían identificado como una mujer ya que así era como se identificaba la fallecida.

El viernes se celebrará una vigilia en Timbler Ridge, con una población de 2 mil 400 personas y situada a 1 mil 150 kilómetros al noreste de Vancouver, en honor de las víctimas del ataque al que asistirá el primer ministro canadiense, Mark Carney, así como los principales líderes políticos del país.

Además de las ocho víctimas mortales, 27 personas resultaron heridas en el ataque, dos de ellas de extrema gravedad.

Una de ellas es Maya Gebala, de 12 años, que sufrió heridas de bala en la cabeza y la nuca.

Su madre, Cia Edmonds, ha señalado que su hija está luchando por su vida y que “se necesita un milagro” para que supere sus lesiones.

Lea también: ¿Fue hallado muerto? qué se sabe hasta ahora del sospechoso del tiroteo en una Universidad de Brown, EE. UU.

ESCRITO POR:

EFE

EFE

Lee más artículos de EFE

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Canadá  Sucesos Estados Unidos Tiroteo Tiroteo en Canadá 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS