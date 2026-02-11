Los detalles del tiroteo en Canadá que dejó nueve fallecidos y es calificado como uno de las más graves del país

El pasado 10 de febrero se reportó un tiroteo en una escuela y en una vivienda en el oeste de Canadá, que dejó nueve personas muertas y más de 25 heridas. Las autoridades lo calificaron como uno de los crímenes más graves registrados en el país.

El ataque, según las autoridades, ocurrió en un pequeño poblado de más de dos mil habitantes llamado Tumbler Ridge, ubicado al pie de las Montañas Rocosas, en la provincia de Columbia Británica.

El hecho habría dejado nueve personas muertas y 27 heridas, de las cuales dos se encuentran en estado grave, según información de la Policía Montada de Canadá.

La policía añadió que el tiroteo fue supuestamente perpetrado por una "mujer de cabello castaño que llevaba un vestido". Presuntamente, la atacante se habría quitado la vida después del ataque, según las autoridades.

Se trata de la segunda masacre ocurrida en Columbia Británica en menos de un año, ya que en abril del 2025 se registró el caso de un hombre que mató a 11 personas en Vancouver, tras embestir con su camión a una multitud.

De hecho, se considera una de las peores matanzas registradas en Canadá en los últimos 40 años. La peor, según los registros, fue en abril del 2020, cuando un tiroteo dejó 23 personas muertas.

At least seven dead in shooting at high school in northwestern Canada, police say. https://t.co/YtH6WagoFr — CNN (@CNN) February 11, 2026

Este 11 de febrero, el primer ministro, Mark Carney, afirmó que "Canadá está de luto", en declaraciones a la prensa. También ordenó izar las banderas canadienses a media asta durante siete días.

El martes, Carney se declaró "destrozado" por los "horrorosos actos de violencia" y canceló un viaje a Alemania previsto para este miércoles, en el que participaría en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

La policía encontró a seis personas muertas en la escuela. Una séptima, herida de bala, murió en el trayecto al hospital.

Las otras dos víctimas fueron halladas en una vivienda de la localidad, la cual, según las autoridades, está "vinculada con el incidente".

