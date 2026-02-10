Video: así fue el ataque armado contra el director de la PMT de San Miguel Petapa

A las 21.26 horas del 9 de febrero se registró un ataque armado frente al lote 1, manzana B, sector 9 de Villa Hermosa 1, zona 7 de San Miguel Petapa.

Las cámaras captaron el momento en que dos sujetos en una motocicleta roja seguían al picop con placas P-761FVH, en el que viajaba Antonio André Martínez Dardón, de 34 años, director de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de San Miguel Petapa..

De acuerdo con el parte de la Policía Nacional Civil (PNC), Martínez fue trasladado por los Bomberos Municipales Departamentales a la emergencia del Hospital de Villa Nueva con ocho heridas de proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

“A su ingreso se hacía acompañar de su esposa, Idari Cabrera, quien manifestó que cuando intentaban ingresar a su domicilio, personas desconocidas a bordo de una motocicleta le dispararon”, detalla el informe.

Preliminarmente, la Policía señala que el ataque contra Martínez fue directo, por un ajuste de cuentas, y que trabajan junto al Ministerio Público (MP) para capturar a los responsables.

Agregaron que posiblemente los sicarios vigilaban a Martínez y le dispararon cuando llegaba a su vivienda, donde no había presencia policial.

Los indicios hallados tras el tiroteo

Fiscales del MP y la Policía localizaron 18 indicios balísticos en la escena del crimen, además de sangre, una gorra negra, un teléfono celular, cuatro cargadores y 20 cartuchos para arma de fuego.