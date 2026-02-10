Tiroteo en escuela canadiense deja al menos 10 muertos, entre ellos el presunto atacante

Al menos 10 personas murieron este martes 10 de febrero cuando un individuo abrió fuego en una escuela de la localidad de Tumbler Ridge, en el oeste de Canadá, informó la Policía Montada.

Entre los fallecidos figura el presunto autor de los disparos, quien fue hallado sin vida dentro del establecimiento educativo, con una herida autoinfligida. Seis de los cuerpos fueron localizados en el interior de la escuela, otros dos en una vivienda cercana, y una persona más murió mientras era trasladada a un hospital.

Las autoridades indicaron que otras 25 personas resultaron heridas y están siendo atendidas en el centro médico local, mientras que dos más fueron evacuadas en helicóptero con lesiones de extrema gravedad.

Agentes continúan registrando viviendas y propiedades de Tumbler Ridge, localidad situada a unos 1,150 kilómetros al noreste de Vancouver, para asegurarse de que no haya más víctimas. De momento, han descartado la existencia de otros sospechosos.

Según un comunicado oficial, alrededor de las 13.20 horas (20.20 GMT), la Policía recibió los primeros reportes del ataque armado en la escuela secundaria del poblado, que cuenta con una población aproximada de 2,400 habitantes.

“Como parte de la respuesta inicial al tiroteo activo, la Policía ingresó en la escuela para localizar la amenaza. Durante el registro, los agentes hallaron varias víctimas. También fue encontrado muerto un individuo que se cree es el autor del tiroteo, con lo que parece ser una herida autoinfligida”, señaló el comunicado.

“Todos los estudiantes y miembros del personal que permanecían en el centro fueron evacuados de forma segura”, agregó.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, manifestó sentirse “devastado” por la matanza y envió sus condolencias a las familias afectadas.

“Mis plegarias y más profundas condolencias están con los familiares y los amigos de quienes han perdido a seres queridos en estos actos de violencia”, expresó en un mensaje en la red X.

Carney subrayó que “nuestra capacidad de unirnos en tiempos de crisis es lo mejor de nuestro país: nuestra empatía, nuestra unidad y nuestra compasión”.

La comunidad de Tumbler Ridge permanece a la espera de que se den a conocer oficialmente las identidades de las víctimas. La tragedia ha tenido un fuerte impacto entre los habitantes, dada la magnitud de la pérdida para una población tan pequeña.

