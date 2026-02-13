Videos y audios contradicen al DHS: así embistieron y dispararon agentes federales a Marimar Martínez en Chicago

Videos y audios contradicen al DHS: así embistieron y dispararon agentes federales a Marimar Martínez en Chicago

Videos y audios revelan que agentes federales embistieron y dispararon a Marimar Martínez, contradiciendo versión oficial del DHS

WASHINGTON, DC - FEBRUARY 3: Marimar Martinez, who was shot 5 times by immigration enforcement agents in Chicago, testifies during a public forum on the violent use of force by Department of Homeland Security (DHS) agents, at the Dirksen Senate Office Building on Capitol Hill on February 03, 2026 in Washington, DC. The forum, hosted by Democratic lawmakers, is hearing testimony from Brent and Luke Granger, whose sister Renee Good, was shot and killed by ICE agents in Minneapolis and Marimar Martinez, who survived after being shot by CBP agents in Chicago. Aaron Schwartz/Getty Images/AFP (Photo by Aaron Schwartz / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Marimar Martínez, baleada cinco veces por agentes migratorios en Chicago, testifica ante legisladores demócratas sobre el uso de fuerza del DHS. El foro se realizó en el Capitolio, en Washington, DC. (Foto: Prensa Libre: AFP).

El 4 de octubre de 2025, durante la operación migratoria federal Midway Blitz, Marimar Martínez, ciudadana estadounidense de 30 años y asistente educativa, fue herida por disparos efectuados por un agente de la Patrulla Fronteriza. El hecho ocurrió en el barrio de Brighton Park, en Chicago, cuando su vehículo colisionó con una camioneta oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Las autoridades afirmaron inicialmente que Martínez había embestido deliberadamente el vehículo de los agentes, por lo que la respuesta armada fue en defensa propia. Sin embargo, nuevos videos y audios divulgados por orden judicial muestran elementos que difieren de esa versión.

Lo que muestran los videos y audios divulgados

Las grabaciones de cámaras corporales y los audios de los agentes fueron publicados recientemente, junto con mensajes internos y correos oficiales. Estos materiales fueron autorizados para su divulgación por la jueza Georgia Alexakis, quien también resolvió sobre la desestimación del caso penal.

Las imágenes captadas desde el interior del vehículo oficial muestran que, antes de la colisión, uno de los agentes dice: “Es hora de ponerse agresivos”, seguido de una maniobra que desvía el vehículo federal hacia el automóvil de Martínez. Tras el impacto, se escuchan cinco disparos. El agente que disparó no tenía su cámara corporal encendida.

En los audios también se oyen frases como “Vamos a chocar” y otras expresiones referidas a una supuesta situación de encierro. No se aprecia, sin embargo, un obstáculo visible que impidiera el paso al vehículo oficial en ese momento.

Pruebas internas: mensajes y correos tras el tiroteo

La evidencia publicada incluye mensajes de texto y un correo electrónico enviados por y hacia el agente Charles Exum, autor de los disparos:

  • En un mensaje, Exum escribió: “Cinco disparos, siete impactos”.
  • En un chat con otros agentes, recibió respuestas con muestras de apoyo institucional.
  • El entonces jefe de operaciones de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, le envió un correo en el que le ofrecía posponer su jubilación, en reconocimiento a su “excelente servicio”.

Retiro de cargos y reacción judicial

Tras el tiroteo, el Gobierno presentó cargos contra Martínez por obstrucción y agresión a agentes federales. En noviembre de 2025, la Fiscalía solicitó retirar los cargos, y el caso fue desestimado con perjuicio.

La jueza Georgia Alexakis autorizó la publicación de los videos, audios y mensajes, y señaló en su resolución que correspondía permitir el acceso público a la información, con excepción de elementos que pudieran identificar a terceros protegidos.

Claves del caso reveladas por los videos

  • La camioneta oficial giró hacia el auto de Martínez antes del impacto.
  • Los audios muestran conversaciones entre los agentes antes del contacto.
  • El agente que disparó no activó su cámara corporal.
  • Exum describió el tiroteo en mensajes posteriores.
  • El DHS no ha rectificado públicamente la etiqueta de “terrorista doméstica”.
  • El caso penal fue desestimado y cerrado.

El abogado de Martínez, Christopher Parente, informó que su equipo prepara una demanda civil contra el Gobierno de Estados Unidos. Según declaró en medios, la divulgación de las pruebas forma parte de su estrategia para documentar el desarrollo del caso ante instancias judiciales.

Parente también indicó que se solicitó modificar una orden de protección vigente para permitir el acceso a materiales adicionales relacionados con el incidente.

Invitación al Congreso: participación en el Estado de la Unión

La ciudadana Marimar Martínez fue invitada por el congresista Jesús “Chuy” García a asistir al próximo discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Donald Trump. Según la oficina del congresista, la invitación responde a los hechos ocurridos durante el operativo federal en Chicago y al proceso judicial posterior.

Martínez, por su parte, declaró que su intención es que se haga público el contenido completo de la evidencia recabada en el caso, y que se retire la calificación oficial que la señala como “terrorista doméstica”.

Situación actual del caso

El Departamento de Seguridad Nacional mantiene activo el comunicado del 4 de octubre de 2025, en el que señala a Martínez y a otro conductor como responsables de embestir a agentes federales. La defensa ha reiterado que la evidencia publicada no respalda esa afirmación.

La jueza Georgia Alexakis concedió el acceso a los materiales solicitados por la defensa, pero excluyó imágenes de cámaras lectoras de matrículas por razones de seguridad operativa. A la fecha, el Gobierno federal no ha emitido nuevas declaraciones sobre el contenido de los videos divulgados.

