Los nuevos detalles del FBI sobre el sospechoso de la desaparición de Nancy Guthrie

En medio de la consternación que ha generado la desaparición de la madre de la presentadora de televisión Savannah Guthrie, el FBI ha compartido nueva información sobre los presuntos secuestradores de la mujer.

Recientemente, se han viralizado varias imágenes que muestran a uno de los sospechosos del secuestro, presuntamente, intentando abrir la vivienda de Nancy Guthrie, en Tucson, Arizona.

Ahora, el FBI ha difundido nuevos detalles sobre el perfil del sospechoso, quien, en cuanto a su apariencia física, es una persona de complexión media, con una altura aproximada de 175 centímetros, y llevaba una mochila negra en la espalda.

"Esperamos que esta descripción actualizada ayude a concentrar las pistas públicas que recibimos. Desde el 1 de febrero de 2026, el FBI ha recopilado más de 13 mil pistas del público relacionadas con este caso", afirma el FBI.

Los videos que se viralizaron en redes sociales muestran al hombre enmascarado y, supuestamente, usando guantes de boxeo.

Mientras continúan las investigaciones, el FBI ha incrementado la recompensa para quien ayude a identificar a los presuntos secuestradores de Guthrie, la cual ahora asciende a US$100 mil.

Quick analysis I did on suspect from new footage at Nancy Guthrie’s home.



Suspect is likely 5”10-5”11



Using standard U.S. brick dimensions as a fixed reference (≈2⅝ inches per brick course including mortar), the arch opening from floor to spring line measures roughly 20–22… pic.twitter.com/KJl95evpNJ — Walter Curt (@wcdispatch) February 10, 2026

Las autoridades también están revisando otro video de seguridad, en el que se observa a una persona con gorra de béisbol y mochila negra tirando de la manija de la puerta de un auto frente a una vivienda, la mañana del 1 de febrero.

Algunas fuentes citadas por el periódico Los Ángeles Times explicaron que las imágenes forman parte de las pistas que se analizan para dar con el paradero de la madre de la periodista.

Today, the FBI is increasing its reward up to $100,000 for information leading to the location of Nancy Guthrie and/or the arrest and conviction of anyone involved in her disappearance.



New identifying details about the suspect in the kidnapping of Nancy Guthrie have been… pic.twitter.com/GJcx4ra6wX — FBI Phoenix (@FBIPhoenix) February 12, 2026

El jefe del Departamento del Alguacil del condado Pima, Chris Nanos, ha solicitado a los vecinos de la mujer que proporcionen cualquier video que haya podido captar personas o situaciones extrañas antes o después de su desaparición.

