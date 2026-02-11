Los detalles del supuesto sospechoso del secuestro de Nancy Guthrie que fue detenido y luego liberado

Las autoridades de Estados Unidos liberaron este 11 de febrero a una persona detenida por estar supuestamente vinculada con el secuestro de Nancy Guthrie, madre de la presentadora de NBC News, Savannah Guthrie.

Fue el pasado martes cuando el Departamento de Policía del Condado de Pima informó sobre la detención de un supuesto implicado en el secuestro, con el fin de interrogarlo.

Un repartidor hispano de DoorDash dijo que fue detenido y liberado como parte de la investigación de la misteriosa desaparición de Nancy Guthrie en Arizona. https://t.co/PdvnIbaTZO — Telenoticias (@TelenoticiasPR) February 11, 2026

Medios como ABC citaron a un funcionario que señaló que el hombre fue capturado en un lugar al sur de Tucson. Las autoridades realizaron un allanamiento en el inmueble como parte de la investigación.

Sin embargo, medios estadounidenses confirmaron su liberación en Río Rico, a unos 90 kilómetros al sur de Tucson.

Tras la liberación, el director del FBI, Kash Patel, afirmó que las investigaciones del caso de Nancy continúan y que la agencia tiene “personas de interés” a las que sigue investigando.

Las autoridades sostienen la hipótesis de que Nancy Guthrie fue secuestrada en su vivienda en Tucson, durante la noche del 31 de enero.

Esta teoría cobró más fuerza tras la publicación, por parte del FBI, de una serie de imágenes en las que se observa a un sospechoso intentando entrar en el domicilio de Guthrie, enmascarado y con guantes.

Además, desde la semana pasada, el FBI ofreció una recompensa de US$50 mil por cualquier información que contribuya con la investigación del caso.

Desde el 31 de enero, el caso ha tenido amplia cobertura mediática, en parte porque medios como TMZ afirman haber recibido notas de rescate supuestamente enviadas por los secuestradores, quienes exigían millones en criptomonedas.

Savannah Guthrie, hija de Nancy, ha aparecido en varios videos en los que solicita a los supuestos secuestradores que brinden pruebas de que su madre continúa con vida.

