“Pagaremos”: el video donde los hijos de Nancy Guthrie aceptan las exigencias de secuestradores

El pasado 7 de febrero, los hijos de Nancy Guthrie, mujer de 84 años que desapareció el 31 de enero y cuya ausencia generó conmoción, afirmaron que pagarán la cantidad de dinero solicitada por los supuestos secuestradores para su liberación.

"Recibimos su mensaje y lo entendemos. Rogamos que nos devuelvan a nuestra madre para que podamos celebrar con ella. Solo así tendremos paz. Esto es muy valioso para nosotros y pagaremos por ello", dijeron los tres hijos de Guthrie en un video publicado en la red social Instagram.

El caso ha conmocionado a EE. UU., sobre todo porque en varios medios de comunicación locales fueron difundidas notas atribuidas a los presuntos secuestradores de Guthrie, quienes exigen millones en criptomonedas.

Este lunes se cumplen nueve días de la desaparición de Nancy Guthrie, vista por última vez en su vivienda en el vecindario de Catalina Foothills, municipio de Tucson, departamento de Arizona.

Desde que se conoció la desaparición, el FBI ofreció una recompensa de US$50 mil a quien proporcione información que permita avanzar en la investigación y localizar a Guthrie.

Desde el inicio, la policía ha encontrado numerosos indicios que han dado lugar a diversas teorías sobre si se trata realmente de un secuestro.

Por ejemplo, las autoridades hallaron supuestos rastros de sangre dentro de la vivienda, además de que el timbre fue desconectado y el marcapasos de Guthrie mostró que su teléfono había sido desconectado.

También se encontraron indicios de allanamiento forzado en la casa, ubicada en una zona desértica al norte de Tucson.

