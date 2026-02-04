Secuestradores exigirían criptomonedas: qué se sabe de la desaparición de la madre de Savannah Guthrie

Recientemente se volvió tendencia la desaparición de Nancy Guthrie, madre de Savannah Guthrie, presentadora del programa Today, ocurrida en su vivienda en Arizona.

El caso ha llamado la atención no solo porque las investigaciones continúan para dar con el paradero de Nancy, sino también por la aparición de una nota atribuida a supuestos secuestradores, en la que exigen millones en criptomonedas.

Según medios como CNN, Nancy Guthrie fue vista por última vez el sábado 31 de enero, en su casa en Catalina Foothills. La denuncia fue presentada un día después.

De acuerdo con CNN, la última vez que se le vio fue alrededor de las 21.30 o 21.45 horas, cuando sus familiares la llevaron a la cama. Las alarmas se encendieron al momento en que Nancy no se presentó a la iglesia que solía recurrir los domingos.

Los investigadores indicaron que el caso es delicado, ya que Nancy presenta dificultades de movilidad y necesita medicación diaria.

“Creemos que Nancy fue secuestrada en su hogar contra su voluntad”, afirmó Chris Nanos, sheriff del condado de Pima, según CNN.

El 3 de febrero, Nanos no brindó mayores detalles sobre los hallazgos encontrados en la vivienda de Nancy, y aseguró que no había una “respuesta certera” sobre su desaparición.

Posteriormente, según Univisión, se informó que se localizaron restos de sangre en la casa de Nancy, aunque se desconoce si pertenecen a ella.

El medio también señala que había indicios de que la entrada de la residencia fue forzada. La Policía agregó que podría haber más de una persona involucrada en el supuesto secuestro.

Por su parte, medios estadounidenses como TMZ afirman haber recibido una nota de los presuntos secuestradores de Nancy, quienes exigieron una “cantidad sustancial de criptomonedas”.

🚨 TMZ received an unverified ransom note today demanding a substantial amount for the return of "Today" anchor Savannah Guthrie's missing mother, Nancy. We have since contacted law enforcement.



TMZ sostiene que recibió dicha nota la mañana del 3 de febrero. En el documento se incluía también una supuesta dirección de Bitcoin para efectuar la entrega.

